06.06.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Deutsche Börse (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Deutsche Börse hat Veränderungen in ihren Aktienindizes mit Wirkung zum 18. Juni 2018 bekannt gegeben. Die Aktien der Scout24 AG, Delivery Hero AG und Puma SE werden in den MDAX-Index aufgenommen. Sie ersetzen dort die Aktien der STADA Arzneimittel AG, der Krones AG und der alstria office REIT-AG. STADA wechselt zum 13. Juli 2018 vom Segment Prime Standard in den General Standard und erfüllt somit die Kriterien für einen Verbleib in den Indizes nicht mehr. Die Aufnahme von Delivery...

Den vollständigen Artikel lesen ...