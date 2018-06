TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit Ausnahme der chinesischen Kernlandbörsen und Singapur präsentieren sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Mittwoch überwiegend mit leichten Aufschlägen. Stützen in Japan die Exportwerte, sind es in Australien die Bergbautitel. In der ganzen Region folgen Technologietitel ihren US-Pendants nach oben. Insgesamt setzt sich aber der orientierungs- und lustlose Handel des Vortages fort.

Der Nikkei-225 hat nach anfänglichen Verlusten gedreht und legt um 0,3 Prozent auf 22.600 Punkte zu. Zuvor hätten Gewinnmitnahmen etwas belastet, nachdem der Index drei Tage am Stück zugelegt hatte. Doch ein leichter Anstieg des Dollar zum Yen hat das Kaufinteresse wieder geweckt. Der Greenback klettert auf 109,93 Yen nach einem Tagestief am Vortag unter 109,60. Unter den Exportwerten, die von sinkenden Yen-Kursen profitieren, steigen Toyota Motor um 1,6 und Sony um 2,5 Prozent.

Am chinesischen Aktienmarkt können sich Anleger nicht für eine Richtung entscheiden: Während in Hongkong der HSI um 0,5 Prozent zulegt, verliert der Schanghai-Composite 0,2 Prozent auf 3.110 Zähler - gedrückt von Abgaben im Energie- und Finanzsektor. Facebook hat seine Datenpartnerschaft mit einigen chinesischen Elektronikfirmen wie Huawei bestätigt. Kursrelevanz scheint diese Nachricht nicht zu haben.

China hat derweil den Referenzkurs für den Yuan um 0,2 Prozent höher zum US-Dollar bestimmt - das ist der höchste Tageszuwachs seit Mitte Mai. Kaufargumente für chinesische Exporttitel liefert ds aber nicht.

Stimmung für Technologie ungebrochen gut

In Hongkong sind es einmal mehr Technologiewerte, die die Gewinnerlisten anführen. Sie folgen damit ihren Pendants in den USA. Tencent stiegen um 0,8 Prozent. Die Papiere der Mobiltelefonkomponentenfertiger AAC und Sunny Optical ziehen um 7,1 bzw. 4,8 Prozent an.

In Australien hat das BIP-Wachstum im ersten Quartal positiv überrascht, der S&P/ASX-200 gewinnt 0,4 Prozent - der Rohstoffsektor legt um mehr als 1 Prozent zu. BHP Billiton und Rio Tinto klettern um 1,9 bzw. 2,8 Prozent. Für Euphorie sorgen die BIP-Daten jedoch nicht. Der Arbeitsmarkt bleibe schwach und die Lohnsteigerungen bewegten sich auf historischen Tiefs, daher stehe eine Leitzinserhöhung derzeit nicht auf dem Radar, heißt es. Dennoch zieht der Austral-Dollar mit den Daten deutlich an.

Unter den Einzelaktien steigen Largan in Taipeh auf Taiwan auf ein neues Sechsmonatshoch an. Der Linsenhersteller für Mobiltelefone verbuchte im Mai einen Absatzschub von 15 Prozent - der erste seit November überhaupt. Largan ziehen um 3,6 Prozent an und liegen im Juni nun schon 12 Prozent im Plus.

Air China steigen in Hongkong um 3,1 Prozent. Die Fluggesellschaft verlangt auf Inlandsflügen in China neue Treibstoffzuschläge. Die Sektoraktien laufen mit den zurückkommenden Ölpreisen seit ein paar Tagen ohnehin sehr gut. Auf Wochensicht gewinnt die Aktie über 8 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.020,60 +0,43% -0,73% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.629,77 +0,40% -0,59% 08:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. 3.109,61 -0,15% -6,00% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 31.234,46 +0,45% +1,98% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.475,28 -0,23% +0,72% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.760,88 +0,33% -2,32% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1716 -0,0% 1,1718 1,1706 -2,5% EUR/JPY 128,78 +0,1% 128,70 128,50 -4,8% EUR/GBP 0,8741 -0,0% 0,8744 0,8753 -1,7% GBP/USD 1,3400 -0,0% 1,3401 1,3375 -0,9% USD/JPY 109,95 +0,1% 109,83 109,77 -2,4% USD/KRW 1068,57 -0,3% 1071,85 1070,93 +0,1% USD/CNY 6,3954 -0,2% 6,4061 6,4019 -1,7% USD/CNH 6,3876 -0,1% 6,3963 6,3939 -1,9% USD/HKD 7,8471 -0,0% 7,8474 7,8471 +0,4% AUD/USD 0,7657 +0,5% 0,7619 0,7634 -2,1% NZD/USD 0,7041 +0,2% 0,7028 0,7041 -0,8% Bitcoin BTC/USD 7.609,48 -0,1% 7.614,71 7.452,61 -44,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,81 65,52 +0,4% 0,29 +10,1% Brent/ICE 75,66 75,38 +0,4% 0,28 +16,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.296,89 1.296,14 +0,1% +0,75 -0,5% Silber (Spot) 16,52 16,49 +0,2% +0,03 -2,5% Platin (Spot) 902,05 903,50 -0,2% -1,45 -3,0% Kupfer-Future 3,20 3,20 +0,0% +0,00 -3,9% ===

June 06, 2018

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.