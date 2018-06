Die Aktie von Netflix (WKN:552484) hat den Investoren atemberaubende Renditen eingebracht. Bedenke dabei, dass der Aktienkurs des Unternehmens in den letzten fünf Jahren um beachtliche 1.000 % gestiegen ist. Nicht viele Unternehmen können mit einem ähnlichen Erfolg aufwarten. Aber es gibt eine Handvoll Aktien, die das Potenzial haben, die Gewinne von Netflix in den kommenden Jahren zu übertreffen. Wir haben drei Motley-Fool-Investoren gebeten, Wachstumswerte aufzuspüren, die im Moment im Höhenflug sind - und noch viel Wachstumspotential haben. Sie nannten uns Shopify (WKN:A14TJP), Discover Financial Services (WKN:A0MUES) und HubSpot (WKN:A12CWQ). Und sie zeigen, warum diese Unternehmen die Gewinne von Netflix hinter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...