Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Heldengedenktags geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Deutsche Börse hat umfangreiche Veränderungen im MDAX, TecDAX und SDAX beschlossen. In den MDAX kommen wie im Vorfeld so auch erwartet per "Fast Entry" Scout24, Delivery Hero und Puma. Absteigen müssen Stada, Krones und Alstria-office. Neu in den SDAX kommen Krones, Alstria-office, DWS, Hellofresh und Aumann, wofür Diebold Nixdorf, bet-at-home, Scout24, Delivery Hero und Puma Platz machen. Siemens Healthineers nehmen den Platz von Aumann im TecDAX ein. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 18. Juni in Kraft.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis (10:00 PK)

10:00 DE/Uniper SE, HV

10:00 DE/Stada Arzneimittel AG, HV

10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV

10:00 DE/Delivery Hero AG, HV

10:00 DE/PNE Wind AG, HV

10:00 DE/Vapiano SE, HV

10:00 DE/Kuka AG, HV

10:00 DE/Rhön-Klinikum AG, HV

10:30 DE/VTG AG

12:30 DE/Deutsche Bank AG, dbAccess-Investorenkonferenz,

Begrüßung durch Vorstandsvorsitzenden Sewing und

Rede von Bundesfinanzminister Scholz

DIVIDENDENABSCHLAG

Alba 3,25 EUR Adesso 0,40 EUR Baywa 0,90 EUR Jenoptik 0,30 EUR OVB Holding 0,75 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Handelsbilanz April PROGNOSE: -48,70 Mrd USD zuvor: -48,96 Mrd USD 14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +0,6% gg Vq 1. Veröff.: +0,7% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +2,8% gg Vq 1. Veröff.: +2,7% gg Vq zuvor: +2,1% gg Vq 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10.15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2020 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 (Volumen offen) 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit April 2023 im Volumen von 2,0 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 im Volumen von 2,75 Mrd GBP 12:00 CZ/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2021 im Volumen von maximal 5,0 Mrd CZK Auktion 2,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2025 im Volumen von maximal 5,0 Mrd CZK Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2029 im Volumen von maximal 7,0 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.756,00 0,16 Nikkei-225 22.622,09 0,37 Schanghai-Comp. 3.111,70 -0,08 DAX 12.787,13 0,13 DAX-Future 12.764,00 -0,13 XDAX 12.766,33 -0,15 MDAX 26.688,98 0,18 TecDAX 2.831,70 0,58 EuroStoxx50 3.456,79 -0,37 Stoxx50 3.076,21 -0,49 Dow-Jones 24.799,98 -0,06 S&P-500-Index 2.748,80 0,07 Nasdaq-Comp. 7.637,86 0,41 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,23 +45

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,68 -0,68 -0,07 Deutschland 10 Jahre 0,37 0,37 -0,06 USA 2 Jahre 2,50 2,49 0,61 USA 10 Jahre 2,94 2,92 0,53 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,01 Japan 10 Jahre 0,05 0,05 0,00

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Händler rechnen mit einem vorsichtigen Start in den Mittwoch. Die Antrittsrede von Italiens neuem Ministerpräsidenten Conte hat erneut Sorgen über die Zukunft des Landes und die Schuldenpolitik aufkommen lassen. Italiens 10-Jahres-Rendite sprang darauf wieder nach oben auf 2,75 von 2,60 Prozent vor der Rede. Die starke Erholung der globalen Technologiewerte hatte zuletzt noch frisches Geld in die Märkte gelockt und für neue Zuversicht gesorgt. Aus Asien oder vom seitwärts laufenden Euro kommen keine neuen Signale, so dass der Markt besonders auf Kommentare zu Italien achten dürfte. Zuversicht gebe die bestätigte Wachstumsprognose der Weltbank, die weiter von 3,1 Prozent Wachstum ausgeht. Bei den Konjunkturdaten des Tages wird vor allem auf die US-Handelsbilanz geachtet. In Deutschland stehen die VDMA-Auftragseingänge der Maschinenbauer im Blick.

Etwas leichter - Nach zwischenzeitlichen Gewinnen kühlte sich die Stimmung im Verlauf des Handels immer mehr ab. Stimmungseintrübend wirkte laut Beobachtern die Rede des designierten italienischen Regierungschefs Conte vor dem Senat, in der dieser auf Konfrontationskurs zur EU ging, in dem er sich gegen Sparmaßnahmen aussprach und außerdem die EU-Sanktionen gegen Russland kritisierte. "Die neue Regierung will wohl Schulden abbauen, indem sie neue Schulden aufnimmt", sagte ein Händler zur Regierungserklärung. Die italienischen Renditen stiegen wieder. In Mailand ging es um 1,2 Prozent nach unten. In London litten die Aktienkurse unter dem festeren Pfund nach überraschend guten Konjunkturdaten. Während Technologieaktien auf breiter Front weiter stark gefragt waren (plus 1,4 Prozent), gerieten die Aktien der Banken unter Druck. Der Branchenindex der Banken fiel um 1,7 Prozent. Intesa fielen um 3,8 Prozent und Unicredit um 3,6 Prozent. Royal Bank of Scotland verloren sogar 5,3 Prozent nach der Ankündigung der britischen Regierung, einen Anteil von 7,7 Prozent an der Bank verkaufen zu wollen. In Paris stiegen Accor um 2,1 Prozent, während Air France-KLM um 5 Prozent nachgaben. Am Vortag hatten sich die Kurse jeweils in die andere Richtung bewegt mit der Nachricht, dass die Hotelkette Accor einen Einstieg bei der schwer gebeutelten Fluglinie erwägt.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Gute Nachfrage nach Technologieaktien bestimmte das Geschehen. Angeführt wurde der DAX von Infineon, die 2,7 Prozent gewannen. Auch SAP waren gesucht. In der zweiten Reihe stieg der TecDAX zeitweise auf den höchsten Stand seit dem Platzen der Technologie-Blase der Jahrtausendwende. "Technologiewerte profitieren weiter von den Innovationssprüngen und den damit verbundenen nötigen Investitionen", sagte ein Marktteilnehmer. Im SDAX stiegen Takkt um gut 7 Prozent. Händler verwiesen auf eine Hochstufung auf "Kaufen" durch Berenberg.

XETRA-NACHBÖRSE

Sixt-Stammaktien wegen einer Platzierung unter Druck und wurden be Lang & Schwarz 6 Prozent tiefer getaxt (s.u.).

USA / WALL STREET

Wenig verändert - Erneut wurden Technologiewerte favosrisiert. Der Nasdaq-Composite markierte mit 7.644 Punkten ein neues Rekordhoch. Den Gesamtmarkt konnte derweil auch ein starker ausgefallener ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor nicht anschieben. Als belastend wurden Aussagen des neuen italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte gewertet, wonach der Schuldenabbau keine Priorität genießt. Twitter gewannen mit der angekündigten Aufnahme in den S&P-500-Index für Monsanto 5,1 Prozent. Den Platz von Monsanto im S&P-100 soll Netflix erhalten. Neflix legten um 1,1 Prozent zu. Apple gewannen 0,8, Amazon 1,9 und Microsoft 0,5 Prozent - alle markierten im Verlauf Rekordhochs.

Eine Erholung verzeichneten die US-Anleihen nach zuletzt zwei schwachen Tagen. Die Sorgen über die weitere Entwicklung in Italien hätten die guten US-Daten in den Hintergrund gedrängt, so ein Beobachter. Die Rendite der Zehnjährigen fiel um 3 Basispunkte auf 2,91 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di,17.12 Uhr EUR/USD 1,1721 +0,0% 1,1718 1,1678 EUR/JPY 128,84 +0,1% 128,70 128,11 EUR/CHF 1,1545 +0,1% 1,1538 1,1526 GBP/EUR 1,1438 +0,0% 1,1418 1,1438 USD/JPY 109,93 +0,1% 109,83 109,72 GBP/USD 1,3406 +0,0% 1,3401 1,3356 Bitcoin BTC/USD 7.597,19 -0,2% 7.614,71 7.428,40

Der Euro legte im Verlauf zu und kletterte zwischenzeitlich wieder deutlicher über die Marke von 1,17 Dollar. Er notierte im späten US-Handel bei 1,1713 Dollar, nach einem Tageshoch bei 1,1732 Dollar. Teilnehmer verwiesen auf Berichte, wonach die EZB auf ihrer nächsten Sitzung am 14. Juni über den Ausstieg aus dem quantitativen Lockerungsprogramm beraten könnte. Das Pfund profitierte derweil von besser als gedacht ausgefallenen Daten zur Stimmung im britischen Dienstleistungssektor.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,87 65,52 +0,5% 0,35 +10,2% Brent/ICE 75,77 75,38 +0,5% 0,39 +16,8%

Bei den Ölpreisen kam es nach zuletzt drei Handelstagen mit Verlusten zu einer leichten Erholung. Übergeordnet dominierten aber weiter die Sorgen über Produktionsausweitungen. So hat Saudi-Arabien jüngst signalisiert, die Produktionsbeschränkungen der Opec unter Umständen aufzuweichen. Hinzu kommt die hohe US-Förderung, die vor allem den WTI-Preis zuletzt belastet hatte. Dieser erhöhte sich zum US-Settlement um 1,2 Prozent auf 65,52 Dollar. Brent stieg um 0,1 Prozent auf 75,38 Dollar. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch ziehen die Preise weiter an, nachdem der Branchenverband API am späten Vorabend einen deutlichen Rückgang der US-Ölvorräte gemeldet hat. Mit 2 Millionen Barrel fiel er deutlicher aus, als für die offiziellen Daten am Mittwoch erwartet wird.

