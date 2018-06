In Deutschland ist Elektromobilität bisher eine Randerscheinung, von Industrie und Politik nur halbherzig gefördert. Doch nicht erst seit die Volksrepublik China eine feste Quote für elektrisch betriebene Autos eingeführt hat, steht fest: Die Welt nimmt langsam aber sicher Abschied vom Verbrennungsmotor. Damit werden auch wichtige staatliche Einnahmequellen verschwinden. Neben der Mineralölsteuer selbst sind das Steuereinnahmen von Tankstellen und all den Unternehmen, die von der bisherigen Motorentechnik leben. Auch wenn die Politik noch mit Steueranreizen wirbt: Um die Kosten der Verkehrsinfrastruktur künftig tragen zu können, muss in E-Mobilen verbrauchter Strom besteuert werden - deutlich höher als der für andere Verbraucher in Haushalten.

Verbrauchsabhängige Besteuerung

Der große Vorteil der aktuellen Mineralölsteuer besteht darin, dass im Gegensatz zur Kfz-Steuer oder einer pauschalen Maut nicht das Vorhalten eines Fahrzeugs oder die Möglichkeit der Nutzung, sondern der Umfang der konkreten Nutzung besteuert wird. Wer mehr Energie verbraucht, die Umwelt belastet und die Straßen (ab)nützt, zahlt automatisch mehr. Und so stellt sich die Frage, wie man den Strom besteuern könnte, der in ein E-Mobil geladen wird. Hier gibt es eine ganze Reihe von ungeklärten Fragen. Wir wissen nicht, wann der Zeitpunkt kommt, an dem hier eine Lösung bereitstehen muss. Eine Unbekannte ist die Ladeinfrastruktur, die dann vorherrschen wird. Fest steht: Aktuell gibt es noch nicht mal eine einheitliche verbrauchsabhängige Abrechnung von Strom für E-Mobile. Stand heute wäre auch völlig unklar, wie hier eine Steuer aufzuschlagen wäre. Ladestationshersteller und Betreiber gehen ganz unterschiedliche Wege, und das hat seinen Grund. Theoretisch wäre die Abrechnung nach Kilowattstunden die einfachste ...

