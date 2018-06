Im Rahmen neuer Produktionstrends wie Industrie 4.0 und Smart Factory verändern sich die fertigungsbezogenen Prozessketten tiefgreifend: Die einzelnen Komponenten wie Maschinen, Roboter, Transfer- und Handling-Systeme, Sensoren sowie Bildeinzugsgeräte sind durchgängig vernetzt, kommunizieren miteinander und agieren weitgehend automatisiert. Überdies gewinnt die Robotik mehr und mehr Einfluss auf die Produktionsprozesse. So prägen heute kleine, kompakte und mobile Roboter das Bild in den Fertigungshallen. Dabei arbeiten die Roboter nicht mehr - wie in den vergangenen Jahren - überwiegend autonom. Vielmehr kooperieren sie eng mit ihren menschlichen Kollegen, reichen sich Werkstücke und teilen sich einzelne Arbeitsschritte. Die sogenannten Collaborative Robots (Cobots) sind in der Lage, flexibel unterschiedliche Aufgaben je nach Bedarf zu übernehmen.

Diese hochautomatisierten Szenarien kommen heute ohne komplementäre Begleittechnologien nicht mehr aus. Eine tragende Rolle spielt dabei die industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision): Hochempfindliche Bildeinzugsgeräte wie Kameras, Scanner und 3D-Sensoren, die an unterschiedlichen Stellen angebracht sind, nehmen das Fertigungsgeschehen aus mehreren Blickwinkeln auf. Die dabei entstehenden digitalen ...

