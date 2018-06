Mit dem Rückenwind neuer Kursrekorde an der Nasdaq dürfte der Dax am Mittwoch fester starten. Banken und Broker erwarten den Leitindex zum Handelsstart 0,25 Prozent höher bei 12.820 Punkten. Am Dienstag hatte das Börsenbarometer zunächst um bis zu 1,2 Prozent auf 12.925 Zähler zugelegt, bevor ihm am späten Nachmittag die Puste ausging.

Den vollständigen Artikel lesen ...