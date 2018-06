In Rom präsentiert der neue italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte sein Regierungsprogramm der Abgeordnetenkammer. Starke US-Tech-Werte stützen den Dax.

Unterstützt von erneuten Kursrekorden der US-Technologiewerte wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Im vorbörslichen Handel lag er mit 12.812 Punkten etwa 0,2 Prozent im Plus. Am Dienstag hatten ihm schwindende Hoffnungen auf eine Lösung des Handelsstreits mit den USA Wind aus den Segeln genommen und er hatte mit 12.787,13 Punkten nur knapp im Plus geschlossen.

Die Vorbereitungen des Gipfels der sieben führenden westlichen Industrieländer in Kanada halten die Anleger weiter auf Trab. Die Befürchtung ist, die Differenzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...