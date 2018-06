Basel - Wer an gefährliche Sportarten denkt, hat Base-Jumpen, Fallschirmspringen oder Freeclimbing vor Augen. Eine auf 3'000 Fällen basierende Studie der Baloise zeigt aber: Jeder vierte Sportunfall ereignet sich beim Fussballspielen.

Die Fussball-Weltmeisterschaft 2018 wird bald Millionen Fans in Stadien, bei Public Viewings und vor dem Fernseher begeistern. Was viele nicht wissen: Fussball ist nicht nur die beliebteste, sondern auch diejenige Sportart, bei der es am häufigsten zu Verletzungen kommt. Alleine in der Schweiz können gemäss offizieller Unfallstatistik jährlich gesamthaft 45'000 Verletzungsfälle gezählt werden. Die von 2015 bis 2017 durchgeführte Studie des Versicherers bestätigt diese Zahlen.

Männlich, 31 Jahre alt und für 32 Tage krankgeschrieben

In 88% dieser Fälle ist die verletzte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...