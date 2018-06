SWISS RE GIBT WANDELANLEIHEN ÜBER 500 MIO DOLLAR HERAUS INDEX-MONITORSCOUT24 , DELIVERY HERO UND PUMA IN MDAX-INDEX AUFGENOMMEN, STADA, KRONES UND ALSTRIA SCHEIDEN AUS MDAXSIEMENS HEALTHINEERS STEIGT IN TECDAX AUFAUMANN SCHEIDET AUS TECDAX ZUMDWS, HELLOFRESH UND AUMANN NEU IM SDAXDIEBOLD NIXDORF UND BET-AT-HOME .COM VERLASSEN Bayer Bezugrechtshandel (WKN BAY1BR) - 74,6 Mio Aktien - 23:2 zu 81,00 EUR Fitch senkt Kreditwürdigkeit für Bayer wegen Monsanto-DealDürr erwirbt industrielles Umwelttechnikgeschäft von Babcock & Wilcox, ÜBERNAHMEN WERDEN 2018 AUF DAS ERGEBNIS DRÜCKEN - KAPPT DAHER PROGNOSE FÜR EBIT-MARGE AUF 6,7 BIS 7,2 (BISHER 7 BIS 7,5%) ERICH SIXT VERMÖGENSVERWALTUNG WILL NUN 3,3% IHRER SIXT-AKTIEN PLATZIEREN US-Hedgefonds Elliott fordert Ablösung...

Den vollständigen Artikel lesen ...