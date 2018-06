IRW-PRESS: QYOU Media Inc.: QYOU und Frequency gehen Partnerschaft ein, um individuelle OTT-Programme weltweit anzubieten

QYOU und Frequency gehen Partnerschaft ein, um individuelle OTT-Programme weltweit anzubieten

- Frequency wird QYOU-Videoinhalte an große globale Kabel- und Satellitenpartner liefern

- Partnerschaft wird fortgesetzt, um Vertriebsreichweite für individuelle QYOU-Kanäle und -Programme zu steigern, die weltweit bereits über 300 Millionen Menschen erreichen

Toronto / Dublin / Los Angeles, 6. Juni 2018. QYOU Media (TSX-V: QYOU, OTC: QYOUF), der weltweit führende Kurator von erstklassigen Best-of-Web-Premiumvideos für den Multi-Screen-Vertrieb, hat eine Partnerschaft mit Frequency, einer Cloud-basierten Internetvideo-Plattform, die Videos von Hunderten der besten Anbieter der Welt verwaltet und vertreibt, bekannt gegeben.

Der OTT-Markt soll bis 2025 einen Wert von 177 Milliarden Dollar erreichen und basiert auf der steigenden Nachfrage nach anwendungsbasierten Diensten sowie auf der Zugänglichkeit über mobile Geräte. Frequency bietet eine flexible und datenintensive Vertriebsplattform sowohl für traditionelle Inhaltsanbieter als auch für Inhaltsanbieter der nächsten Generation, wie etwa Cheddar oder Jukin Media. Um digitale Inhalte und zielgerichtete Programme für die Generation Y für seinen Kundenstamm weiter zu forcieren, hat Frequency die fachmännisch ausgewählten Kurzvideoinhalte von QYOU zu seinem Dienst hinzugefügt.

Über die Plattform von Frequency werden die Inhalte von QYOU mittels der weltweit führenden Pay-TV-Anbieter von Frequency verfügbar sein, einschließlich Set-Top-Boxen, TV-Everywhere-Produkte und IP-Apps. Frequency unterstützt bereits Pay-TV-Anbieter in den USA und Europa, die über 30 Millionen Abonnenten haben. Dadurch wird die Reichweite von QYOU auf Verbraucher der Generationen Y und Z sowie auf jedwedes Gerät zu jeder Zeit erweitert.

Frequency treibt den Vertrieb erstklassiger digitaler Inhalte seit vielen Jahren voran. Die Partnerschaften des Dienstes mit etablierten Pay-TV-Anbietern aus allen Teilen der Welt sowie deren Fähigkeit, die Erstellung, Einführung und Erfassung von Daten in individuellen Kanälen und Programmen zu beschleunigen, macht diese Partnerschaft zu einer weiteren wertvollen Ergänzung für unseren wachsenden globalen Vertrieb, sagte Curt Marvis, CEO und Co-Founder von QYOU Media.

Blair Harrison, CEO von Frequency, fügte hinzu: Wir sind bestrebt, die Vertriebsreichweite und Monetisierungsmöglichkeiten für Top-Anbieter von erstklassigen digitalen Inhalten zu erweitern. Die Aufnahme von QYOU und dessen starken Katalog an internationalen und lokalisierten Inhalten in unsere wachsende Plattform stärkt unsere Überzeugung, dass Frequency ein wichtiger Partner für globale Pay-TV- und andere Videoplattform-Anbieter ist.

Die Unternehmen gehen davon aus, dass die integrierten Inhalte im vierten Quartal 2018 veröffentlicht werden.

Über QYOU Media

QYOU Media Inc. ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das sogenannte Best-of-the-Web-Premium-Videos für den Mehrfachbildmodus kuratiert und als Paket vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und CinemaNow entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials richten und unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, mobile Apps und Video-on-Demand-Formate beinhalten. Mit diesen Produkten erreicht das Unternehmen Millionen von Kunden in sechs Kontinenten. Zu den Vertriebspartnern zählen die Sinclair Broadcast Group, Vodafone, 21st Century Fox, Liberty Global, Telenor, TATA Sky und iflix. Weitere Informationen über QYOU Media finden Sie unter www.theqyou.com.

Über Frequency

Frequency ist ein Cloud-basierter Internetvideo-Dienst, der Videos von Hunderten der weltweit besten digitalen Videoanbieter auswählt und vertreibt - von führenden TV-Sendern bis hin zu individuellen Erstellern.

Pay-TV- sowie mobile und Over-the-Top-Anbieter verwenden Frequency, um ihren Abonnenten einen vollständigen Internetvideo-Dienst bereitzustellen. Der Weißproduktdienst von Frequency bietet Anbietern Zugang zu einem umfassenden Portfolio an Inhaltsrechten sowie zu einer vollständigen Videoplattform, einschließlich vollständiger Metadaten und Echtzeit-Personalisierung. Frequency unterstützt nun Verbraucher-Videoanwendungen der nächsten Generation auf Set-Top-Boxen, mobilen Geräten und im Internet.

Ansprechpartner

Holly Searle

Platform Communications - für QYOU Media

+44 (0) 207 486

holly@platformcomms.com

Natasha Roberton

VP Marketing, QYOU Media

+49 152 2254 7680

tash@qyoutv.com

Jeff Walker

Investor Relations - für QYOU Media

+1 403 221 0915

jeff@howardgroupinc.com

