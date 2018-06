In den letzten Monaten ist es um den Kursverlauf des Herstellers von Primärverpackungen recht still geworden. Nach einem recht turbulenten Februar, scheinen sich die Kurse der Gerresheimer Aktie derzeit nicht vom Fleck bewegen zu wollen. Bereits zwei Mal in Folge versuchten die Bullen, den Widerstand bei 68.75 EUR nach oben zu knacken, doch ein Schlusskurs über dieser Marke ist ihnen bislang verwehrt geblieben.

Den vollständigen Artikel lesen ...