Der Ölpreis war zuletzt wegen Spekulationen zu einer Erhöhung der saudischen und russischen Fördermenge gesunken. Nun stützen Meldungen über sinkende US-Reserven den Preis.

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 75,87 US-Dollar. Das waren 49 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung stieg ...

