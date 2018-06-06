DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BNPPE S+P 500 U.ETF CEO ESEE FR0011550185 07.06.2018 HZE/EOT
BNPPE S+P 500 U.ETF EOH ESEH FR0013041530 07.06.2018 HZE/EOT
BNPPE ST.EUR.600 U.ETF C ETSZ FR0011550193 07.06.2018 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BNPPE S+P 500 U.ETF CEO ESEE FR0011550185 07.06.2018 HZE/EOT
BNPPE S+P 500 U.ETF EOH ESEH FR0013041530 07.06.2018 HZE/EOT
BNPPE ST.EUR.600 U.ETF C ETSZ FR0011550193 07.06.2018 HZE/EOT