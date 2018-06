DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Heldengedenktags geschlossen.

TAGESTHEMA

Nach den umstrittenen Äußerungen des US-Botschafters in Deutschland, Richard Grenell, hat das US-Außenministerium laut AFP das Recht auf freie Meinungsäußerung betont. "Botschafter haben ein Recht, ihre Meinung zu äußern", sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, auf die Frage, ob Grenell die Meinung von US-Präsident Donald Trump wiedergegeben habe. Am Mittwoch soll Grenell sich beim Antrittsbesuch im Auswärtigen Amt erklären. Zwar seien Botschafter "Vertreter des Weißen Hauses", hätten aber das Recht auf freie Meinungsäußerung, betonte Nauert. "Manchmal sind es Ansichten, die die Leute vielleicht mögen oder nicht mögen." "Ich glaube, dass Botschafter Grenell nur unterstreichen wollte, dass es Parteien und Kandidaten gibt, die in Europa derzeit gut abschneiden, sonst nichts", sagte Nauert weiter. Sie versicherte, die USA hätten gute Beziehungen zu Deutschland. Grenell hatte es in einem Interview mit dem ultrarechten Internetportal "Breitbart" als seine Aufgabe umschrieben, konservative Bewegungen in ganz Europa zu stärken.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Handelsbilanz April PROGNOSE: -48,70 Mrd USD zuvor: -48,96 Mrd USD 14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +0,6% gg Vq 1. Veröff.: +0,7% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +2,8% gg Vq 1. Veröff.: +2,7% gg Vq zuvor: +2,1% gg Vq 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.756,00 +0,16% Nikkei-225 22.626,46 +0,39% Hang-Seng-Index 31.255,89 +0,52% Kospi Feiertag Schanghai-Composite 3.109,92 -0,14% S&P/ASX 200 6.021,50 +0,44%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit Ausnahme der chinesischen Kernlandbörsen und Singapur präsentieren sich die ostasiatischen Aktienmärkte überwiegend mit leichten Aufschlägen. Stützen in Japan die Exportwerte, sind es in Australien die Bergbautitel. In der ganzen Region folgen Technologietitel ihren US-Pendants nach oben. Insgesamt setzt sich aber der orientierungs- und lustlose Handel des Vortages fort. Der Nikkei-225 hat nach anfänglichen Verlusten gedreht. Zuvor hätten Gewinnmitnahmen etwas belastet, nachdem der Index drei Tage am Stück zugelegt hatte. Doch ein leichter Anstieg des Dollar zum Yen hat das Kaufinteresse wieder geweckt. Unter den Exportwerten, die von sinkenden Yen-Kursen profitieren, steigen Toyota Motor um 1,6 und Sony um 2,5 Prozent. Während in Hongkong der HSI zulegt, verliert der Schanghai-Composite - gedrückt von Abgaben im Energie- und Finanzsektor. China hat den Referenzkurs für den Yuan um 0,2 Prozent höher zum US-Dollar bestimmt - das ist der höchste Tageszuwachs seit Mitte Mai. Kaufargumente für chinesische Exporttitel liefert das nicht. In Hongkong sind es einmal mehr Technologiewerte, die die Gewinnerlisten anführen. Sie folgen damit ihren Pendants in den USA. Tencent stiegen um 0,8 Prozent. AAC und Sunny Optical ziehen um 7,1 bzw. 4,8 Prozent an. In Australien hat das BIP-Wachstum im ersten Quartal positiv überrascht, der Rohstoffsektor legt um mehr als 1 Prozent zu. BHP Billiton und Rio Tinto klettern um 1,9 bzw. 2,8 Prozent. Für Euphorie sorgen die BIP-Daten jedoch nicht. Der Arbeitsmarkt bleibe schwach und die Lohnsteigerungen bewegten sich auf historischen Tiefs, daher stehe eine Leitzinserhöhung derzeit nicht auf dem Radar, heißt es. Dennoch zieht der Austral-Dollar mit den Daten deutlich an. Largan in Taipeh steigen auf ein neues Sechsmonatshoch an. Der Linsenhersteller verbuchte im Mai einen Absatzschub von 15 Prozent - der erste seit November überhaupt. Largan ziehen um 3,6 Prozent an.

US-NACHBÖRSE

Die Aktionäre von Tesla bestätigten auf der Hauptversammlung die drei Direktoren Antonio Gracias, James Murdoch und Kimbal Musk. Der Versuch, Chairman und CEO Elon Musk zu entmachten, scheiterte. Die wichtigste Botschaft war jedoch die Einschätzung von Musk, Tesla werde es "sehr wahrscheinlich" bis Ende Juni schaffen, wie geplant 5.000 Autos pro Woche des Models 3 herzustellen. Die Aktie legte um 1,0 Prozent zu. HP Inc gewannen 0,9 Prozent. Der Druckerhersteller streicht zwischen 500 und 1.000 mehr Stellen. Ambarella stürzten dagegen um 8,7 Prozent ab. Der Kamerakomponentenhersteller übertraf zwar mit seinen Quartalszahlen die Markterwartungen, verschreckte Anleger aber mit einer schwachen Umsatzprognose. Ollie's Bargain Outlet Holdings sanken um 4,5 Prozent. Die Erstquartalszahlen fielen besser als gedacht aus, allerdings waren die Titel des Schnäppchenmarktbetreibers im laufenden Jahr um 41 Prozent geklettert. Nach einem überzeugenden Gewinnausblick schoss die Aktie des Spediteurs Covenant Transportation um 14,6 Prozent in die Höhe.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.799,98 -0,06 -13,71 0,33 S&P-500 2.748,80 0,07 1,93 2,81 Nasdaq-Comp. 7.637,86 0,41 31,40 10,64 Nasdaq-100 7.166,75 0,32 23,18 12,04 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 874 Mio 869 Mio Gewinner 1.769 1.929 Verlierer 1.201 1.023 Unverändert 113 126

Wenig verändert - Erneut wurden Technologiewerte favosrisiert. Der Nasdaq-Composite markierte mit 7.644 Punkten ein neues Rekordhoch. Den Gesamtmarkt konnte derweil auch ein starker ausgefallener ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor nicht anschieben. Als belastend wurden Aussagen des neuen italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte gewertet, wonach der Schuldenabbau keine Priorität genießt. Twitter gewannen mit der angekündigten Aufnahme in den S&P-500-Index für Monsanto 5,1 Prozent. Den Platz von Monsanto im S&P-100 soll Netflix erhalten. Neflix legten um 1,1 Prozent zu. Apple gewannen 0,8, Amazon 1,9 und Microsoft 0,5 Prozent - alle markierten im Verlauf Rekordhochs.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,48 -3,6 2,52 127,7 5 Jahre 2,76 -3,5 2,79 83,4 10 Jahre 2,91 -3,1 2,94 46,9

Eine Erholung verzeichneten die US-Anleihen nach zuletzt zwei schwachen Tagen - und dies trotz der guten US-Konjunkturdaten. Die Sorgen über die weitere Entwicklung in Italien hätten die guten Daten in den Hintergrund gedrängt, so ein Beobachter. Anleihen seien als sicherer Hafen wieder gesucht gewesen. Die Rendite der Zehnjährigen fiel um 3 Basispunkte auf 2,91 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1723 +0,0% 1,1718 1,1706 -2,4% EUR/JPY 128,88 +0,1% 128,70 128,50 -4,7% EUR/GBP 0,8741 -0,0% 0,8744 0,8753 -1,7% GBP/USD 1,3412 +0,1% 1,3401 1,3375 -0,8% USD/JPY 109,94 +0,1% 109,83 109,77 -2,4% USD/KRW 1068,62 -0,3% 1071,85 1070,93 +0,1% USD/CNY 6,3892 -0,3% 6,4061 6,4019 -1,8% USD/CNH 6,3825 -0,2% 6,3963 6,3939 -2,0% USD/HKD 7,8468 -0,0% 7,8474 7,8471 +0,4% AUD/USD 0,7663 +0,6% 0,7619 0,7634 -2,0% NZD/USD 0,7045 +0,2% 0,7028 0,7041 -0,8% Bitcoin BTC/USD 7.613,85 -0,0% 7.614,71 7.452,61 -44,3%

Der Euro legte im Verlauf zu und kletterte zwischenzeitlich wieder deutlicher über die Marke von 1,17 Dollar. Er notierte im späten US-Handel bei 1,1713 Dollar, nach einem Tageshoch bei 1,1732 Dollar. Teilnehmer verwiesen auf Berichte, wonach die EZB auf ihrer nächsten Sitzung am 14. Juni über den Ausstieg aus dem quantitativen Lockerungsprogramm beraten könnte. Das Pfund profitierte derweil von besser als gedacht ausgefallenen Daten zur Stimmung im britischen Dienstleistungssektor.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,95 65,52 +0,7% 0,43 +10,4% Brent/ICE 76,03 75,38 +0,9% 0,65 +17,2%

Bei den Ölpreisen kam es nach zuletzt drei Handelstagen mit Verlusten zu einer leichten Erholung. Übergeordnet dominierten aber weiter die Sorgen über Produktionsausweitungen. So hat Saudi-Arabien jüngst signalisiert, die Produktionsbeschränkungen der Opec unter Umständen aufzuweichen. Hinzu kommt die hohe US-Förderung, die vor allem den WTI-Preis zuletzt belastet hatte. Dieser erhöhte sich zum US-Settlement um 1,2 Prozent auf 65,52 Dollar. Brent stieg um 0,1 Prozent auf 75,38 Dollar. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch ziehen die Preise weiter an, nachdem der Branchenverband API am späten Vorabend einen deutlichen Rückgang der US-Ölvorräte gemeldet hat. Mit 2 Millionen Barrel fiel er deutlicher aus, als für die offiziellen Daten am Mittwoch erwartet wird.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.298,55 1.296,14 +0,2% +2,41 -0,3% Silber (Spot) 16,56 16,49 +0,4% +0,07 -2,2% Platin (Spot) 902,95 903,50 -0,1% -0,55 -2,9% Kupfer-Future 3,20 3,20 +0,1% +0,00 -3,8%

Der Goldpreis legte leicht zu und überwand erstmals seit drei Handelstagen wieder die 1.300-Dollar-Marke. Der Preis für die Feinunze stieg zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 1.302 Dollar. Die anhaltende Unsicherheit bezüglich der schwelenden Handelskonflikte und die von Italien ausgehenden Risken hätten wieder für mehr Zulauf im vermeintlich sicheren Gold gesorgt, so Teilnehmer.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

BIP 1Q +1,0% (PROG: +0,9%) gg Vorquartal

BIP 1Q +3,1% (PROG: +2,9%) gg Vorjahr

BIP 4Q revidiert +0,5% (vorl: +0,4%) gg Vorquartal

US-INNENPOLITIK

US-Präsident Donald Trump will weiterhin kritische Kommentatoren von seinem Twitter-Konto verbannen können. Das Justizministerium legte Berufung bei einem Gericht gegen ein Urteil ein, mit dem ihm diese Praxis verboten worden war.

IRANKRISE

Im Atomkonflikt mit dem Iran hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vor einer "Eskalation" gewarnt. Macron rief alle Beteiligten nach einem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu in Paris dazu auf, "die Lage zu stabilisieren und nicht einer Eskalation nachzugeben". Zuvor hatte die Regierung in Teheran angekündigt, die Urananreicherung auszuweiten.

KOREAKRISE

Der für Dienstag geplante Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un findet auf der zum Stadtstaat Singapur gehörenden Freizeitinsel Sentosa statt.

US-RAUMFAHRT

Im Rahmen der Privatisierungspläne der US-Regierung für die ISS führt die Nasa Gespräche mit mehreren Unternehmen, die den Betrieb der Internationalen Raumstation übernehmen könnten. "Wir sind jetzt in einem Stadium, in dem Leute von außerhalb den kommerziellen Betrieb der Internationalen Raumstation sicherstellen können", sagte der seit April amtierende Nasa-Chef Jim Bridenstine.

TESLA

wird es "sehr wahrscheinlich" bis Ende Juni schaffen, wie geplant 5.000 Autos pro Woche vom Model 3 herzustellen, sagte CEO Elon Musk auf der Hauptversammlung. Der E-Auto-Hersteller könne bereits 500 Autos vom Model 3 pro Tag produzieren bzw. 3.500 pro Woche. Tesla bemüht sich, das 5.000er Ziel zu erreichen, nachdem der Zeitpunkt bereits zweimal verschoben worden war.

BABCOCK & WILCOX

Der Autozulieferer Dürr verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA. Er übernimmt das Umwelttechnikgeschäft des US-Unternehmens Babcock & Wilcox Enterprises.

