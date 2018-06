DAX - Abverkauf unterbricht Erholung (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Nach einem Tief im Bereich von 12.550 Punkten setzte der DAX in den letzten Tagen zu einer Erholung an, die ihn über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie und an die Hürde bei 12.851 Punkten führte. Diese Marke wurde im gestrigen Handel zunächst überschritten und die Zielzone bei 12.911 Punkten erreicht. Dort schlugen die Bären am Nachmittag allerdings erneut zu und ließen auf den steilen Anstieg einen ebenso dynamischen Abverkauf folgen, der wieder deutlich unter die 12.851 Punkte-Marke führte. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.20 Uhr): Sollte der DAX heute unter den Bereich um 12.750 Punkte zurückfallen,...

