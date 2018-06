Nicht ganz halten konnten die europäischen Börsen gestern die anfänglichen Kursgewinne, im Laufe des Nachmittags drehten die wichtigsten europäischen Indices zum großen Teil leicht in die Verlustzone, lediglich der DAX konnte einen leichten Zuwachs ins Ziel retten. Belastet wurden die Börsen vor allem durch die Abgaben bei den Finanzwerten. Hier spiegelten sich die erneut aufflammenden Sorgen um Italien wieder. Insgesamt war der Bankensektor mit einem Minus von 1,7% der schwächste in Europa. Hingegen waren Technologietitel im Aufwind, hier schwappte die Euphorie aus den USA über und der Sektor konnte ein Plus von 1,5% erzielen. Aktien der Freizeit- und Luftfahrbranche mussten ebenfalls abgeben, die hohen Treibstoffpreise und daraus resultierende...

Den vollständigen Artikel lesen ...