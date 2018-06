Die Analysten der Baader Bank bestätigen nach Zahlenvorlage die Hold-Empfehlung und das Kursziel von 52 Euro für voestalpine . Das Konzernergebnis 2017/18 lag über dem Konsens, so die Analysten. Das Ergebnis enthielt Wertminderungen in Höhe von 25 Mio. Euro. Wie bei den anderen Peers war das Ergebnis in der Division Steel von einer hohen Nachfrage und einer günstigen Margenentwicklung getrieben, so die Baader-Experten. Basierend auf einer stabilen Gewinnentwicklung in 2017/18 bewegen sich Multiples um den 10-Jahres-Durchschnitt. Unter Berücksichtigung der Unsicherheiten, die auch vom Unternehmen hervorgehoben werden, wie das Risiko einer nachlassenden Nachfragedynamik und der schwer kalkulierbaren Nebenwirkungen der Stahltarife, bestätigen die...

