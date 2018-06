Die Gemeinschaftswährung wird am Dienstag positiv gehandelt und so konsolidiert der EUR/USD seinen jüngsten Ausbruch über die psychologisch wichtige Marke von 1,1700. EUR/USD schaut auf EZB Das Paar konnte am späten Dienstag zulegen und die 1,1700 überwinden, nach dem Bloomberg berichtete, dass die EZB mit ihrer Sitzung am 14. Juni das Ende des Anleihenkaufprogramms ...

Den vollständigen Artikel lesen ...