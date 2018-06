American Helium Inc. (das "Unternehmen" oder "American Helium") (TSX.V: AHE) (OTC: AHELF) (XFRA: 43UB), ein auf Rohstoffexploration spezialisiertes Unternehmen, das sich auf das globale Wachstum der technologiegetriebenen Nachfrage nach Helium konzentriert, freut sich mitteilen zu können, dass es eine Vereinbarung mit Holbrook Basin Energy LLC, Golden, CO (HBE) getroffen hat, um ein Explorationsbohrprogramm in Arizona durchzuführen. Der Standort des Arizona-Projekts befindet sich im "Four Corners" -Bereich, wo sich die Staaten Utah, Colorado, New Mexico und Arizona treffen. Weiterhin liegt das Projekt im an Helium reichen und produktiven Holbrook-Becken, einem gut etablierten Heliumproduktionsgebiet, in dem die Konzentrationen des Gases bis zu 10% betragen können. Das Gebiet hat ein gutes Potenzial für zusätzliche Entdeckung und Produktion. Der Heliumgehalt wird allgemein als kommerziell interessant angesehen, wenn die Konzentration über 0,3% liegt (Casey, 1983, S. 749). Die reiche Natur der Region hat im Laufe der Jahre zu anekdotischen Aussagen geführt, wie der, dass "Arizona das Saudi-Arabien des Heliums ist". / HBE hat ein interessantes Explorationsprojekt im Interesse von American Helium entwickelt, und weitere Verhandlungen über die Pacht von zusätzlichen Landpaketen sind bereits im Gange. Basierend auf den verfügbaren Daten beabsichtigt American Helium, eine Explorationsbohrung auf einem kürzlich identifizierten Ziel in der Nähe analog zu bereits erfolgreichen Bohrlöchern in dem Gebiet durchzuführen. Zusammen mit seiner Liegenschaft in Carbon County, Utah, und der jüngsten Ankündigung vom 29. Mai bezüglich eines Explorationsprojekt-Abkommens mit Yankee Resources für ein Heliumprojekt in SE Colorado, stellt die heutige Ankündigung eine signifikante Steigerung der Betriebsplanung dar, die nun auch lokal verwaltet werden kann. Dies ist möglich aufgrund der kürzlich getroffenen Entscheidung des Unternehmens, ein Büro in Denver zu eröffnen, um die Feldoperationen in den schnell wachsenden westlichen US-amerikanischen Tätigkeitsbereichen einfacher und effizienter verwalten zu können. Für weitere Informationen über American Helium besuchen Sie bitte www.amerihelium.com. Über American Helium TSX.V: AHE | OTC: AHELF | XFRA: 43UB American Helium Inc. ist ein Explorationsunternehmen mit Niederlassungen in British Columbia, Kanada und Denver, Colorado. Das Unternehmen sucht derzeit nach Helium in Carbon County, Utah, SE Colorado und Navajo County, Arizona, während weitere zusätzliche Übernahmen in bekannten Helium-Produktionsregionen evaluiert werden. Mit geplanten Explorationsbohrungen, die im Jahr 2018 fällig werden, hält American Helium potenzielle Helium-Ressourcenvor, um die Chance nutzen zu können, die durch steigende globale Heliumpreise aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Helium durch neue technologiebasierte Anwendungen geboten wird. American Helium Inc. ist an den Märkten TSX Venture, OTCQB und Frankfurt notiert. Kontakt American Helium Inc. Büro, Denver Büro: 303-285-3396 Mobil: 720-238-4761 Frank Jacobs, Direktor, Präsident und CEO E-Mail: frank@amerihelium.com Unternehmenstätigkeit und Verwaltung Tel .: 604.685.9316 E-Mail: info@amerihelium.com Nick DeMare, Direktor E-Mail: nick@amerihelium.com Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Veröffentlichung. Vorausschauende Aussagen Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Gesetzgebung dar. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "ist zu erwarten", "beabsichtigt" Das in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Statement kann Aussagen über die zukünftige operative oder finanzielle Performance von American Helium enthalten, die bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die sich möglicherweise nicht als zutreffend erweisen Diese Aussagen können in ihrer Gesamtheit von den inhärenten Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf zukünftige Erwartungen beeinflusst werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Diese Pressemitteilung und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zu aktualisieren oder zu korrigieren, vorwärts-lo Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht ausdrücklich in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgesehen ist. Zukünftige Ressourcen sind definiert als "jene Petroleummengen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt geschätzt werden, um möglicherweise durch die Anwendung zukünftiger Entwicklungsprojekte aus unentdeckten Anhäufungen gewonnen zu werden. Potenzielle Ressourcen haben sowohl eine Chance auf Entdeckung als auch eine Chance auf Entwicklung. Die prospektiven Ressourcen werden gemäß dem Grad der Gewissheit in Verbindung mit den erzielbaren Schätzungen unter Berücksichtigung ihrer Entdeckung und Entwicklung weiter unterteilt und können auf Basis der Projektreife unterklassifiziert werden. "Es gibt keine Gewissheit, dass ein Teil der Ressourcen entdeckt wird. Wenn es entdeckt wird, gibt es keine Gewissheit, dass es wirtschaftlich rentabel sein wird, einen Teil der Ressourcen zu produzieren. Die niedrige Schätzung repräsentiert die P90-Werte aus der probabilistischen Analyse (mit anderen Worten, der Wert ist größer oder gleich dem P90-Wert 90% der Zeit), während die beste Schätzung den P50 darstellt und die hohe Schätzung den P10 darstellt. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 