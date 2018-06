Zürich - Schweiz Tourismus (ST) lanciert in elf Schweizer Städten Pop-up Hotels. Diese bieten Gästen während rund dreier Monate die Chance, eine Nacht an einem Ort zu verbringen, an dem so etwas bisher nicht denkbar war. Die Pop-up Hotels als Teil der ST-Städtekampagne erlauben das Erleben der boomenden Schweizer Städte aus einem überraschenden Blickwinkel.

Die Fischerhäuschen in Basel, die sogenannten Fischergalgen, sind eigentlich nur einem kleinen Personenkreis zugänglich. Schweiz Tourismus (ST) ermöglicht es diesen Sommer aber Interessierten, die Schönheit dieser Häuschen direkt am Rhein zu geniessen. Denn ein solcher Fischergalgen wird für mehrere Monate zu einem Pop-up Hotelzimmer. Nicht weniger aussergewöhnlich ist das Pop-up Hotel in Bellinzona. Es versteckt sich im Castelgrande. Im Turmzimmer des Unesco-Weltkulturerbes wird der Traum, Burgfräulein oder Burgherr zu sein wahr - zumindest für eine Nacht.

Exklusives Städte-Erlebnis

Vevey trumpft mit einer moderneren Schlafstätte auf, die auch einen geschichtlichen Hintergrund hat. In einem ehemaligen Ballraum ist vor einiger Zeit ein Shop entstanden, der auch ein Café ist. Jetzt wird «Bravo», diese Ballraum-Shop-Café-Kombination, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...