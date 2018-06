Von Anthony Shevlin

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Credit Suisse hat im Streit um ihre Einstellungspraxis in der Region Asien-Pazifik in den Jahren 2007 bis 2013 eine Einigung mit dem US-Justizministerium erzielt. Die Schweizer Bank wird eine Strafe von rund 47 Millionen US-Dollar an die US-Behörde zahlen. Die Zahlung werde keine großen Auswirkungen auf das Ergebnis des zweiten Quartals haben, so Credit Suisse.

Das Ministerium verzichtet im Gegenzug darauf, strafrechtlich gegen die Credit Suisse vorzugehen. Die Bank hat nach eigenen Angaben ihre Kontrollen seit 2013 verstärkt.

