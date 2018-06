Die US-Bank JPMorgan hat HeidelbergCement vor dem anstehenden Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Die Aktie des Baustoffherstellers, die sich seit Jahresbeginn unterdurchschnittlich entwickelt habe, könnte wegen des Optimismus rund um den Kapitalmarkttag in der kommenden Woche zulegen, schrieb Analyst Rajesh Patki in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne jedoch nicht mit herausragenden Unternehmenszielen, weshalb eine Kursbelebung nur kurzfristig sein dürfte./ck/gl Datum der Analyse: 06.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-06-06/09:14

ISIN: DE0006047004