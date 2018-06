Hier geht's zum Video

Der deutsche Leitindex hat gestern einen Handelstag mit Höhen und Tiefen hingelegt. Nach einem schwachen Start kletterte der DAX deutlich ins Plus. Kurz vor Handelsende kam er dann wieder unter Druck und schloss gerade noch in der Gewinnzone. Marktidee: Apple Bei Apple läuft es derzeit glänzend. Auch wenn es bei der Entwicklerkonferenz am Montag keine aufregenden Neuigkeiten gab, stieg die Aktie auf einen neuen Rekordstand. Mittlerweile ist der Apple-Konzern fast eine Billion Dollar wert. Aus charttechnischer Sicht besteht jetzt allerdings erst einmal eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Verschnaufpause.