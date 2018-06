Hier geht's zum Video

Der DAX zeigte sich in dieser Woche bisher ziemlich gut gelaunt. Noch vor einer Woche geisterte die Angst vor einem Revival der Eurokrise durch den Markt und sorgte für Nervosität. Ist diese Sorge komplett abgehakt? Und was könnte den DAX mal dazu bringen, die 13.000 nachhaltig zurück zu erobern? Marktexperte Oliver Roth von Oddo Seydler erklärt er im Interview, was für Aufwärts-oder Abwärtstendenzen sorgen könnte und warum er für die nächsten Monate optimistisch eingestellt ist.