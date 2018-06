Bad Salzuflen (www.aktiencheck.de) - Die Edelmetalle und Edelmetallaktien entwickeln sich im Mai seitwärts, so die Experten von Stabilitas Fonds. Über den Währungseffekt des schwachen Euro würden die Preise für die Edelmetalle und für die Edelmetallaktien auf Eurobasis leicht ansteigen. Die Goldminenaktien würden seit Anfang April eine vorsichtige Stärke auf den Goldpreis aufbauen. Diese reiche zwar noch nicht für ein klares Kaufsignal, bestätige aber, dass sich der Gesamtmarkt stabilisiere. Die Stabilitas Fonds könnten im . [mehr] Kolumnen mehr > Ingrid Heinritzi Lithium - das weiße Gold des 21. Jahrhunderts Weltweit schätzen Analysten, auch die Deutsche Rohstoffagentur, dass die globale Nachfrage nach Lithium extrem ansteigen wird. Zu den Unternehmen, die für Nachschub sorgen könnten, gehört auch Durango Resources "Durango Resources plant, sich 2018 weiter auf Entdeckung zu konzentrieren. Die Arbeit an den Projekten soll den Shareholder Value positiv beeinflussen. Durango hat sich dazu für das Jahr 2018 strategische Ziele gesetzt", sagt Marcy Kiesman, President . [mehr] DAX - Heute Durchbruch nach unten? Guten Morgen, dem DAX droht unter 12.760 Punkten eine weitere Abwärtswelle! Das ist heute praktisch die Losung des Tages. Am Vortag konnte der DAX zwar zunächst kräftig ansteigen. Im Nachmittags-Insight wurde aber bereits vor bevorstehenden Kursabgaben gewarnt. So kam es dann auch! Der DAX sackte im Verlauf wieder kräftig ab und ging bei 12.787 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der Index aktuell etwas höher bei 12.800 Punkten. Ich rechne trotz aller Kurverei und Hakenschläge des DAX mit einem Kursrückgang im weiteren Verlauf. Signalmarke bei 12.760 Punkten. Fazit: Die Lage hat sich für den DAX klar eingetrübt. Unter 13.00. [mehr] DAX: Kurzfristiger Trend weiter negativ Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Entgegen der Erwartung, dass dem DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) die Kraft für einen neuerlichen Aufwärtsschub fehlen würde, konnte sich der Index gestern zunächst deutlich in die Pluszone vorarbeiten, so die Analysten der Helaba. Im weiteren Verlauf seien die zuvor bereits mehrfach ausgemachten Belastungsfaktoren wie die politische Entwicklung Italiens sowie der drohende Handelsstreit, im Zuge dessen zunehmend Fakten geschaffen würden, (Mexiko habe nun Zölle gegen die USA verhängt) in den Fokus gerückt worden. Entsprechend habe der DAX nahezu seinen gesamten Tagesgewinn, dieser habe in der Spitze 159 Punkte be. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

