DGAP-Media / 2018-06-06 / 09:00 *Hymnen-Ranking zur WM: Die isländische Hymne ist die beliebteste im Netz* · *LAL Sprachreisen ermittelt die beliebteste Nationalhymne aller WM-Teilnehmer* · *Isländischer "Lofsöngur" hat die höchste Anzahl an Klicks pro Einwohner * · *Deutsche Nationalhymne stößt auf wenig Interesse * Isländer lieben ihren Lobgesang: Die Nationalhymne "Lofsöngur" des 350.000 Einwohner starken Landes wurde fast 1,3 Millionen Mal auf YouTube abgespielt und verzeichnet damit die höchste Aufrufrate pro Einwohner von 3,6. Sowohl die starken Auftritte der Mannschaft als auch der Fans bei der vergangenen Europameisterschaft in Frankreich sorgten wohl auch international für großes Interesse an der Hymne. Welche Nationalhymnen der WM-Teilnehmer noch auf großen Anklang stoßen, hat der Sprachreiseveranstalter LAL (www.lal.de [1]) ermittelt. Untersucht wurden die Anzahl der Klicks auf YouTube sowie die Aufrufe des Videos gemessen an der Einwohnerzahl des jeweiligen Landes. Ob eine Hymne wenig geklickt wurde, weil Text und Melodie hinlänglich bekannt sind, oder aber weil kein Interesse an dem Werk besteht, zeigt die Untersuchung nicht. *Kaum Singfreude in Deutschland *- *Frankreich und Großbritannien zeigen Verbundenheit* Die französische "Marseillaise" liegt zwar mit über 80 Millionen Aufrufen zahlenmäßig vorne, doch bei nur einem Aufruf pro Bürger können die Franzosen nicht mit dem Nationalstolz der Isländer mithalten. Auch die britische Hymne "God save the Queen" wurde zwar rund 53 Millionen Mal von Anhängern angehört, aber kommt dennoch nur knapp auf einen Klick pro Einwohner. Auf noch weniger Interesse stößt die deutsche Nationalhymne: Mit etwa 18 Millionen Klicks - 0,22 pro Einwohner - landet das "Lied der Deutschen" nur im unteren Mittelfeld. Laut einer Umfrage würden sogar nur 30 Prozent der Bundesbürger bei der Nationalhymne mitsingen. Die Hymne des fünfmaligen Weltmeisters Brasilien stößt im Netz hingegen auf große Hörfreude. Über 44 Millionen Aufrufe verzeichnet die Hino Nacional Brasileiro - dritthöchster Wert der Untersuchung. Gefolgt von Mexiko mit 33 Millionen und Argentinien mit 24 Millionen Klicks. In puncto Aufrufe pro Einwohner liegen die drei Nationen allerdings eher im unteren Mittelfeld. *Afrikanische Hymnen erzielen die geringste Aufmerksamkeit* Die wenigsten Klicks im Netz hat die Nationalhymne von Panama. Nur rund 267.000 Anhänger lauschten dem Lied des 4,1 Millionen Einwohner starken Landes. Das ergibt eine Aufrufrate pro Bürger von 0,07. Damit liegt Panama gleichauf mit Japan und dem Iran. Am wenigsten Aufmerksamkeit wurde jedoch den Nationalhymnen der afrikanischen Länder Senegal und Nigeria geschenkt: Mit rund 370.000 Klicks bei mehr als 15 Millionen Einwohnern haben rein rechnerisch weniger als 20 Prozent der senegalesischen Bevölkerung die Hymne gehört. Das Video zur nigerianischen Nationalhymne hat gemessen an der Einwohnerzahl nur umgerechnet jeder Zehnte Bürger gesehen. Die komplette Untersuchung finden Sie unter www.lal.de/blog/beliebteste-nationalhymne/ [2] *Über LAL* LAL Sprachreisen (www.lal.de [1]) gehört zur FTI GROUP, dem viertgrößten Reiseunternehmen Europas. Als Spezialist für Bildungsreisen für Schüler und Erwachsene bietet LAL Kurse für zehn verschiedene Sprachen und in mehr als 80 Schulen auf allen fünf Kontinenten an. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung steht das Münchner Unternehmen für Erfahrung und Kompetenz im Bereich weltweiter Sprachreisen. Pressekontakt: Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | fon. +49.302759597312 [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: LAL Sprachreisen GmbH Schlagwort(e): Sport 2018-06-06 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 692469 2018-06-06 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=79cad84ba1c48062485d5b8686963ba3&application_id=692469&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=acb8fe8f70536b830bcbe2af91538eb0&application_id=692469&site_id=vwd&application_name=news

