Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Weltbank: Weltwirtschaft wird 2018 um 3,1 Prozent wachsen

Die Wachstumsprognose der Weltbank ist im Vergleich zur Einschätzung aus dem Januar unverändert. Sie geht nach wie vor davon aus, dass die globale Wirtschaft im laufenden Jahr um 3,1 Prozent wachsen wird, ebenso wie im Vorjahr. "Etwa die Hälfte der Länder der Welt erleben ein anziehendes Wachstum", sagte Shantayanan Devarajan, der amtierende Chefvolkswirt der Weltbank. "Diese synchrone Erholung könnte kurzfristig zu einem noch schnelleren Wachstum führen, wenn die starke Entwicklung in China oder den USA auf andere Teile der Welt ausstrahlt."

Exporte treiben Australiens Wirtschaft an

Die australische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2018 stark zugelegt, da sich die Exporte nach einem kurzen Einbruch erholten und die Welle staatlicher Infrastrukturausgaben weiterging. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um 1,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde mitteilte. Binnen Jahresfrist lag das BIP um 3,1 Prozent höher. Ökonomen hatten ein Wachstum von 0,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Italienischer Senat spricht neuer Regierung das Vertrauen aus

Der italienische Senat hat der neuen Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte das Vertrauen ausgesprochen. Die Parlamentskammer stellte sich mit 171 Stimmen hinter Contes Regierung, wie Senatspräsidentin Elisabetta Alberti Casellati mitteilte. 117 Senatoren stimmten demnach gegen die Regierungskoalition aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtsextremen Lega, 25 enthielten sich.

Macron warnt vor "Eskalation" im Atomkonflikt mit dem Iran

Im Atomkonflikt mit dem Iran hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vor einer "Eskalation" gewarnt. Macron rief alle Beteiligten nach einem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu in Paris dazu auf, "die Lage zu stabilisieren und nicht einer Eskalation nachzugeben". Zuvor hatte die Regierung in Teheran angekündigt, die Urananreicherung auszuweiten.

Putin: Sanktionen sind schädlich für alle

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich bei einem Besuch in Österreich für die Aufhebung der EU-Sanktionen gegen sein Land ausgesprochen. "Sanktionen sind schädlich für alle", sagte er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf der Wiener Hofburg. Sanktionen, politisch motivierte Beschränkungen und Protektionismus seien nicht gut, um politische Fragen zu regeln. Russland wolle aber seine Beziehungen zu Österreich ausbauen.

Washington verweist nach Grenell-Interview auf Recht auf freie Meinungsäußerung

Nach den umstrittenen Äußerungen des US-Botschafters in Deutschland, Richard Grenell, hat das US-Außenministerium das Recht auf freie Meinungsäußerung betont. "Botschafter haben ein Recht, ihre Meinung zu äußern", sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, vor Journalisten in Washington auf die Frage, ob Grenell die Meinung von US-Präsident Donald Trump wiedergegeben habe. Am Mittwoch soll Grenell sich beim Antrittsbesuch im Auswärtigen Amt erklären.

Trump will Kritiker weiter von seinem Twitter-Account verbannen

US-Präsident Donald Trump will weiterhin kritische Kommentatoren von seinem Twitter-Konto verbannen können. Das Justizministerium legte Berufung bei einem Gericht in New York gegen ein Urteil ein, mit dem ihm diese Praxis verboten worden war. Eine Bundesrichterin hatte vor zwei Wochen entschieden, dass der Präsident auf seinem Twitter-Account @realDonaldTrump auch Kommentare von Nutzern zulassen muss, die sich kritisch über ihn äußern.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.