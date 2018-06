Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-06 / 09:02 *Entscheidungsträger der Versicherungsbranche diskutieren Herausforderungen des Marktes* *London/Warschau, 5. Juni 2018: 350 Führungskräfte und IT-Experten aus über 90 Versicherungsunternehmen nehmen an der diesjährigen TINtech-Konferenz in London teil. Diskutiert werden digitale Strategien, neue Technologien und Verordnungen sowie gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen. Sollers Consulting unterstützt die Tagung und ist als Aussteller flankierend präsent.* Bei der TINtech-Konferenz handelt es sich um das führende Event in puncto Technologie und Strategie für Führungskräfte entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Versicherungssektor. Die teilnehmenden Versicherer, Analytiker, IT-Architekten und Interessenvertreter aus dem Versicherungsmarkt haben die Möglichkeit zu erfahren, wie Technologie Innovation und strategischen Wandel in einem von VUCA (Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit)geprägten Umfeld vorantreibt um effizientere Geschäftsprozesse zu ermöglichen. Zahlreiche der dieses Jahr auf der Agenda stehenden Themen befassen sich mit den derzeitigen Herausforderungen, vor denen der Versicherungsmarkt steht, wie z.B. InsurTech und Innovation, Blockchain, Megatrends und Technologien 2017-2050, in die Jahre gekommene Systemlandschaften oder auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz um ein Umgestalten der Customer Journey zu erreichen. Zudem werden aktuelle Thematiken wie beispielsweise DSGVO oder Brexit diskutiert werden können. "Wir halten es für sehr wichtig, dass Entscheidungsträger verstehen, wie und an welcher Stelle Technologie eingesetzt werden kann, um diese facettenreichen Herausforderungen anzugehen", sagt Grzegorz Podlesny, Partner bei Sollers Consulting. "Bisher haben fünf große britische Versicherungsunternehmen - sowohl auf dem Versicherungsmarkt als auch auf dem London Market - sich vertrauensvoll in den Bereichen Schaden, Datenmigration, Qualitätssicherung und Projektmanagement an uns gewandt. Wir sehen diese Konferenz als großartige Möglichkeit zum Austausch von Erfahrungen mit Entscheidungsträgern um die Digitalisierung in Großbritannien weiter unterstützend vorantreiben zu können", führt er weiter aus. Sollers Consulting blickt auf nahezu 20 Jahre erfolgreiche Business- und IT-Transformationen in Europa und weltweit zurück. Das Unternehmen sieht seine Rolle im Markt als führender Beratungs- und Implementierungsprovider für die Versicherungsbranche mit dem Ziel, die Entwicklung auf diesem Gebiet durch das Teilen seines Erfahrungsschatzes und kritischem Analysieren der aktuellen Marktlage zu begleiten. Bereits zum dritten Mal unterstützt Sollers Consulting ein von The Insurance Network organisiertes Event. *Über Sollers Consulting * Sollers Consulting ist ein international agierendes Unternehmen, das sich seit seiner Gründung durch Experten aus den Bereichen Consulting und IT im Jahr 2000 auf Beratungs- und Implementierungsservices für die Finanzbranche spezialisiert. Weltweit kooperiert das Unternehmen mit zahlreichen Partnern wie u.a. Guidewire, Moody's Analytics, Microsoft, Oracle und TIA Technology. Sollers Consulting zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, Business Knowhow und Kompetenzen in neuen Technologien zu verbinden. Das Unternehmen hat bereits zahlreiche Projekte für über 60 Finanzgruppen - z.B. Talanx (Warta), Generali, Raiffeisen, Inter, Millennium, Santander und ING - auf der ganzen Welt realisiert. Sollers Consulting setzt moderne Projektmanagementmethoden ein wie bspw. die agile Methode und beschäftigt derzeit ca. 500 hochqualifizierte Berater und Entwickler an den Standorten Köln, Warschau, Lublin und Posen. Weitere Informationen unter: www.sollers.de [1]. *Über The Insurance Network* The Insurance Network ist ein Strategieforum für Entscheidungsträger führender Broker und Versicherer des britischen Versicherungssektors - hauptsächlich GI, Large Commercial/Lloyd's und London Market. Jährlich werden vier große Konferenzen organisiert, zudem abendliche Paneldiskussionen sowie Breakfast Briefings. Einen Überblick gibt: www.the-insurance-network.co.uk [2] Mehr Informationen zu vergangenen Events: http://www.the-insurance-network.co.uk/past-events-2/ [3] *Kontakt:* Christoph Baltzer Senior Support Expert Sollers Consulting Tel.: +49 176 6155 08 06 christoph.baltzer@sollers.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Sollers Consulting GmbH Schlagwort(e): Versicherungen 2018-06-06 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 