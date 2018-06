The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA USP3579EAT49 DOMINIK.REPUBLIK 13/24 BD02 BON USD N

CA CZ9C XFRA XS0368800073 CZECH REP. 08/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0369461644 SIEMENS FINANC. 08/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0369470397 HUNGARY 08/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0989390249 NH HOTEL GROUP 13/18 CV BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1241559324 INTER-AMER.DEV.BK 15/18 BD02 BON IDR N

CA PNEN XFRA DE000A2G8X15 PNE WIND AG NA O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA XUMS XFRA LU0250172185 NN(L)-GL.REAL EST. PEOCAP FD00 EQU EUR N