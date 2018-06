FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CQA2 XFRA BMG2020F1683 CENTURY CITY INTL HD-,10 0.002 EUR

JHA XFRA AU000000JHX1 JAMES HARDIE INDUSTR.CUFS 0.257 EUR

KG0A XFRA BMG2161E1113 CHINA SING.SOL.TECH.DL-01 0.003 EUR

8NX XFRA KYG6501M1050 NEXTEER AUTOMOT.GR.HD-,10 0.024 EUR

2XI XFRA HK0000101367 XIWANG SPEC.STEEL 0.017 EUR

FWF XFRA US3434981011 FLOWERS FOODS INC. DL-,01 0.146 EUR

CP4 XFRA AU000000ALQ6 ALS LTD 0.059 EUR

G9D XFRA HK0000172855 GOLDPAC GROUP LTD 0.017 EUR