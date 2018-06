Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20,40 Euro belassen. Die politische Unsicherheit in Italien habe auch den Aktienkurs des Versicherers belastet, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dessen Fundamentaldaten seien aber stark, weshalb er in den Kursverlusten nun Investmentchancen sehe. Unter anderem dürfte das zweite Quartal ergebnisseitig ebenfalls stark gewesen sein, und zum Investorentag im November dürfte Generali den weiteren Abbau von Fremdfinanzierungen ankündigen./ck/gl Datum der Analyse: 06.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-06-06/09:34

ISIN: IT0000062072