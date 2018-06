Joint Venture zwischen MPC Capital-Tochter und Angelo Gordon erwirbt Immobilienportfolio von Inside Investments DGAP-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf Joint Venture zwischen MPC Capital-Tochter und Angelo Gordon erwirbt Immobilienportfolio von Inside Investments 06.06.2018 / 09:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Joint Venture zwischen MPC Capital-Tochter und Angelo Gordon erwirbt Immobilienportfolio von Inside Investments Hamburg/Amsterdam, 6. Juni 2018 - Ein Joint Venture zwischen Cairn Real Estate, einer niederländischen Tochtergesellschaft der MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4), und Angelo Gordon hat ein Immobilienportfolio von Inside Investments erworben. Das Portfolio umfasst neun Gebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 100.000 m2. Das erworbene Portfolio besteht aus einem Mix von Asset-Klassen, ist aber überwiegend im Lebensmitteleinzelhandel und in der Logistik in der Randstad verankert. Die Gebäude sind hauptsächlich an bonitätsstarke nationale und internationale Mieter vermietet. Maarten Briet, Geschäftsführer von Cairn Real Estate: "Die Beschaffung von Deal-Flow in diesem Markt erfordert Kreativität sowohl des operativen Partners als auch des Investors. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Angelo Gordon, die sich auf dem niederländischen Immobilienmarkt bewährt haben. Diese Akquisition ist ein guter Anfang unserer Zusammenarbeit und wir streben in Zukunft weitere gemeinsame Projekte an." Angelo Gordon Angelo Gordon ist ein Investmentmanager mit Sitz in New York und weiteren europäischen Büros in Amsterdam, London, Frankfurt und Mailand. Angelo Gordon investiert seit 1993 in gewerbliche Immobilien und hat weltweit über 13 Milliarden Dollar an Vermögenswerten erworben. In Europa hat Angelo Gordon seit 2009 mehr als 2 Milliarden Dollar an Value-add und Core plus-Immobilienvermögen in allen Anlageklassen erworben. MPC Capital AG Die MPC Capital AG ist ein international agierender Asset- und Investmentmanager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen. Gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften entwickelt und verwaltet die Gesellschaft Immobilienanlagen und Anlageprodukte für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit rund 270 Mitarbeiter. MPC Capital AG Kontakt Stefan Zenker Leiter Investor Relations & Öffentlichkeitsarbeit Tel. +49 40 38022-4347 E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com 06.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Palmaille 75 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 380 22-0 Fax: +49 (0)40 380 22-4878 E-Mail: kontakt@mpc-capital.com Internet: www.mpc-capital.de ISIN: DE000A1TNWJ4 WKN: A1TNWJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 692791 06.06.2018

