Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz des Widerstandes seitens einiger Aktionärsgruppen sieht der Vorstandsvorsitzende von Takeda (ISIN: JP3463000004, WKN: 853849, Ticker-Symbol: TKD) Christophe Weber, die Übernahme von Shire (ISIN: JE00B2QKY057, WKN: A0MMAG, Ticker-Symbol: S7E, London: SHP, NASDAQ OTC-Symbol: SHGPF) auf einem guten Weg, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Auch wenn die Nettoverschuldung durch den Deal stark ansteigen würde, so würden sich gleichzeitig einige Möglichkeiten für den Verkauf von Unternehmensteilen ergeben. Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) habe den gestrigen Handelstag mit einem kräftigen Kursaufschlag von 5,1. [mehr] BNP Paribas DAX: Lage weiterhin angespannt Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte seine gestrigen Gewinne nicht halten und fiel, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht. Das DAX-Verhalten grenze an ein bärisches Tagesschlussereversal, was sich vor allem nachbörslich mit Tiefs bei 12.752 gezeigt habe, was einem vollen Reset (-1) zum Vorgängertief gleichkomme. Demnach wäre heute die DAX Folgebewegung normalerweise so: Der DAX falle bis 12.650 und steige danach bis 12.950. 12.950 s. [mehr] UBS DAX: Bearisher Rücklauf beendet? Zürich (www.aktiencheck.de) - Im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) gelang ab Ende März 2018 eine umfassende Erholung, nachdem der Index bei 11.726 Punkten ein wichtiges Tief absetzen konnte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Bis zur Hürde bei 12.640 Punkten hätten sich die Notierungen bewegen können, bevor darunter Ende April eine kleine bullishe Konsolidierungsflagge ausgebildet worden sei. Der Ausbruch aus der bullishen Flagge habe über die 12.640 Punkte-Marke . [mehr] Kolumnen mehr > Christian-Hendrik Knappe Alibaba: Alles andere als ein Selbstläufer Alibaba konnte zuletzt ein rasantes Konzernwachstum an den Tag legen. Doch dieses ist wie auch im Fall des großen US-Konkurrenten Amazon nicht zum Nulltarif zu haben. Zudem könnte die Politik Alibaba und andere chinesische Konzerne daran hindern, sich außerhalb ihres Heimatmarktes frei zu entfalten. Der chinesisch-amerikanische Handelsstreit hält die Aktienmärkte immer noch in Atem. Dabei ist den US-Amerikanern nicht nur Chinas Exportüberschuss ein Dorn im Auge. Auch das Handeln einiger Unternehmen wird kritisch gesehen. In den Fokus geriet vor allem der Telekom. [mehr] Christian Zoller MorphoSys - Gewinn sichern! Die Aktie des Biotech-Unternehmens Morphosys mit Sitz in Planegg, Bundesland Bayern, zog am Vortag weiter hoch und erreichte im Tageshoch 93,70 Euro. Im Verlauf sackte der Titel aber im Einklang mit dem schwachen Gesamtmarkt wieder ab und ging bei 92,30 Euro deutlich tiefer aus dem Handel. Stopp nachziehen! Der Stopp wird nun von 90,80 Euro weiter in den Gewinn bei 91,40 Euro nachgezogen. Sollte der Markt schwächer tendieren (sieht so aus) könnte die Aktie nochmal zurückkommen. Wird die Long-Position im Gewinn ausgestoppt, könnte später ein neuer Long-Versuch im unteren Trendkanalbereich erfolgen. Trading-Strategie: 1. Long-Position um 90,00 . [mehr] Lithium - das weiße Gold des 21. Jahrhunderts Weltweit schätzen Analysten, auch die Deutsche Rohstoffagentur, dass die globale Nachfrage nach Lithium extrem ansteigen wird. Zu den Unternehmen, die für Nachschub sorgen könnten, gehört auch Durango Resources "Durango Resources plant, sich 2018 weiter auf Entdeckung zu konzentrieren. Die Arbeit an den Projekten soll den Shareholder Value positiv beeinflussen. Durango hat sich dazu für das Jahr 2018 strategische Ziele gesetzt", sagt Marcy Kiesman, President . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

