Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktie: Dynamischer Ausbruch möglich! Chartanalyse Das Wertpapier der chinesischen Onlinehandelsplattform Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) hat Ende der vergangenen Woche merklich zugelegt und sich an ihre aktuellen Jahreshochs herangetastet, jetzt könnte bei gleichbleibender Aufwärtsdynamik ein Ausbruch erfolgen und frische Rekordstände mit sich bringen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seine.

BNP Paribas Brent-Ölpreis: Chance ist gegeben Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Dienstag zunächst noch einmal deutlicher abwärts und verließ den Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht. Dies habe sich jedoch schnell als Bärenfalle dargestellt, sodass neue Käufe eingesetzt hätten. Es biete sich nun die Chance, nach dem bullischen Reversal eine Erholung einzuleiten. Spielraum sei zunächst bis in den Bereich der 76,30 USD gegeben. Gelinge es, sich nach einem Rücklauf auch über diese Hürde zu bewegen, wäre der Abwärtstrend bei 77,61 bis 78,00 USD erreichbar. Erst darüber würden sich neue größere Kaufsignale bieten. Abgaben unter 73,80 USD wären bärisch zu bewerten, was abzuwarten bleibe. (06.06.2018/ac/a/m)

Stabilitas Fonds Rohstoffsektor tendiert seitwärts Bad Salzuflen (www.aktiencheck.de) - Der Rohstoffsektor erlebte im Mai insgesamt einen unaufgeregten Monat, so die Experten von Stabilitas Fonds. Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) habe im Zeichen der Währungsbewegungen gestanden, speziell der ausgeprägten Euro-Schwäche gegenüber dem US-Dollar, die auf die politische Entwicklung in Italien zurückzuführen sei. Auf US-Dollar-Basis habe es 0,2 Prozent verloren und sei auf sein zwischenzeitliches Jahrestief von 1.287 US-Dollar pro Feinunze gesunken.

X-markets Team DAX Analyse: Den Bullen fehlt (noch?) Kraft Schade! Nach einem starken Auftakt gab der DAX gestern bis zum Mittag Vollgasund kletterte in der Spitze exakt bis an die Volumenkante bei 12.925 Zählern. Im weiteren Verlauf dominierten jedoch, Stichwort Italien, neue Verluste im Bankensektor das Kursgeschehen, und der Index legte den Rückwärtsgang ein. Zur Schlussglocke war der ansehnliche Vorsprung dann auf ein sehr überschaubares Plus von 0,13% geschrumpft, und auch zum Sprung über 12.800 hat es wieder einmal nicht gereicht. Das bedeutet: Die Bullen werden mehr Kraft aufwenden müssen, sofern die Erholung an Kontur gewinnen soll. Dabei wäre ein Schlusskurs oberhalb der November-Seitwärtsrange bei 12.850 weiterhin eine .

Christian-Hendrik Knappe Alibaba: Alles andere als ein Selbstläufer Alibaba konnte zuletzt ein rasantes Konzernwachstum an den Tag legen. Doch dieses ist wie auch im Fall des großen US-Konkurrenten Amazon nicht zum Nulltarif zu haben. Zudem könnte die Politik Alibaba und andere chinesische Konzerne daran hindern, sich außerhalb ihres Heimatmarktes frei zu entfalten. Der chinesisch-amerikanische Handelsstreit hält die Aktienmärkte immer noch in Atem. Dabei ist den US-Amerikanern nicht nur Chinas Exportüberschuss ein Dorn im Auge. Auch das Handeln einiger Unternehmen wird kritisch gesehen. In den Fokus geriet vor allem der Telekom.

MorphoSys - Gewinn sichern! Die Aktie des Biotech-Unternehmens Morphosys mit Sitz in Planegg, Bundesland Bayern, zog am Vortag weiter hoch und erreichte im Tageshoch 93,70 Euro. Im Verlauf sackte der Titel aber im Einklang mit dem schwachen Gesamtmarkt wieder ab und ging bei 92,30 Euro deutlich tiefer aus dem Handel. Stopp nachziehen! Der Stopp wird nun von 90,80 Euro weiter in den Gewinn bei 91,40 Euro nachgezogen. Sollte der Markt schwächer tendieren (sieht so aus) könnte die Aktie nochmal zurückkommen. Wird die Long-Position im Gewinn ausgestoppt, könnte später ein neuer Long-Versuch im unteren Trendkanalbereich erfolgen. Trading-Strategie: 1. Long-Position um 90,00 .

