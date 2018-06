Der niederländische Zahlungsabwickler ADYEN wagt seinen Börsengang. Verkäufer sind die bisherigen Investoren, zwei amerikanische Fonds. Preisspanne 220 zu 240 €. Erster Handelstag am 13 Juni. ADYEN gilt als Konkurrent von PAYPAL. Wichtigste Kunden sind FLIXBUS, SPOTIFY, NETFLIX. Umsatz rd. 1,3 Mrd. € in diesem Jahr. Nur WIRECARD ist mit 1,5 Mrd. € noch etwas größer. Jetzt sind Sie dran: Bei WIRECARD zur Hälfte Kasse machen und dafür in ADYEN investieren oder bei WIRECARD weiter dabeibleiben und ein zweites Bein in ADYEN aufbauen? Alles Weitere in der Actien-Börse. Wir raten zur Zeichnung.



