Der Chef von Qatar Airways hatte erklärt, nur ein Mann könne seinen Job ausüben. Nun entschuldigt sich Akbar Al Baker für seine Aussage.

Akbar Al Baker, Chef der Airline Qatar Airways, hat sich für seine Äußerungen über Frauen in Führungspositionen entschuldigt. Der Manager hatte am Dienstag für Empörung gesorgt, nachdem er erklärt hatte, sein Job sei wegen der vielen Herausforderungen zu schwer für eine Frau.

"Ich möchte mich aufrichtig dafür entschuldigen, wenn mein Kommentar gestern jemanden verletzt hat. Er widerspricht meiner Bilanz, in der gesamten Qatar-Airways-Gruppe die Rolle von Frauen in Führungspositionen zu verteidigen", schrieb Al Baker in einer Erklärung.

Auf einer Branchenkonferenz in Sydney erklärte der Manager weiter, seine Bemerkung sei als Witz gedacht gewesen. "Alle haben ...

