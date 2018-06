NORMA Group erwirbt Zulieferbetrieb im Bereich der Metallverarbeitung DGAP-News: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen NORMA Group erwirbt Zulieferbetrieb im Bereich der Metallverarbeitung 06.06.2018 / 09:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NORMA Group erwirbt Zulieferbetrieb im Bereich der Metallverarbeitung * Erweiterung der Wertschöpfungskette im Bereich der Stanzbiege- und Umformtechnik Maintal, Deutschland, 06. Juni 2018 - Die NORMA Group hat am 05. Juni 2018 einen Vertrag zum Erwerb der Statek Stanzereitechnik GmbH ("Statek") unterzeichnet. Das Unternehmen hat langjährige Erfahrung und hohes Fertigungs-Know-how in der Stanzbiege- und Umformtechnik für nahezu alle gängigen Metalle. Über die Details der Vereinbarung wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug wird nach kartellrechtlicher Freigabe für Mitte 2018 erwartet. Die Gesellschaft mit Sitz in Maintal wurde 1980 von Dieter Anton gegründet und stellt unter anderem Kontakt- und Stanzteile, Gehäuse und Wellfedern her. Das Unternehmen hat rund 60 Beschäftigte und beliefert namhafte deutsche und internationale Kunden der Branchen Elektrotechnik, Automotive und Reaktortechnik. Die NORMA Group pflegt langjährige Geschäftsbeziehungen zu Statek und bezieht Gehäuse und Wellfedern für Schneckengewindeschellen von dem mittelständischen Unternehmen. Statek erzielte im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse von rund 17,2 Millionen Euro, davon rund 70 Prozent mit der NORMA Group als größtem Kunden. "Wir sind erfreut über die Unterzeichnung und über die Tatsache, mit Statek einen verlässlichen Geschäftspartner in die NORMA Group aufzunehmen", sagt Bernd Kleinhens, Vorstandsvorsitzender der NORMA Group. "Mit der technologischen Kompetenz der Statek erweitern wir gezielt unsere Wertschöpfungskette und erhöhen dabei gleichzeitig unsere Flexibilität in wichtigen Produktbereichen. Dadurch können wir zukünftig unsere Marktposition als zuverlässiger Partner für unsere Kunden weiter stärken." Gezielte Akquisitionen tragen zur Diversifizierung der Geschäftsaktivitäten und zur Stärkung des Unternehmenswachstums der NORMA Group bei. Daher sind Unternehmenszukäufe ein integraler Bestandteil der langfristigen Wachstumsstrategie. Seit dem Börsengang 2011 hat die Gruppe insgesamt 13 Unternehmen erworben und in den Konzern integriert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.normagroup.com. Für Pressefotos besuchen Sie unsere Plattform www.normagroup.com/Pressebilder. Pressekontakt NORMA Group SE Susanne Kindor Marrier d'Unienville Group Communications E-Mail: susanne.kindor@normagroup.com Tel.: +49 (0)6181 - 6102 7607 Über NORMA Group Die NORMA Group ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnologie (Verbindungs-, Befestigungs- und Fluid-Handling-Technologie). Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen sowie Technologien für das Wassermanagement. Mit rund 8.100 Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in 100 Ländern mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Zum Einsatz kommen die Verbindungsprodukte in Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen, im Wassermanagement sowie in Produktionsanlagen der Pharmaindustrie und Biotechnologie. Im Jahr 2017 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 1,02 Milliarden Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 27 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im MDAX. 06.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NORMA Group SE Edisonstr. 4 63477 Maintal Deutschland Telefon: +49 6181 6102 741 Fax: +49 6181 6102 7641 E-Mail: ir@normagroup.com Internet: www.normagroup.com ISIN: DE000A1H8BV3 WKN: A1H8BV Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 692829 06.06.2018

ISIN DE000A1H8BV3

AXC0086 2018-06-06/09:58