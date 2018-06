WisdomTree Issuer plc - Daily Fund Prices 05-June-18



Dealing Fund Date ISIN Code Shares Base Net Assets NAV/Share



in Issue Currency



WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD 05/06/2018 IE00BZ0XVF52 80000 USD 7,755,493.90 96.9437



WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Acc 05/06/2018 IE00BZ0XVG69 20000 USD 1,938,873.21 96.9437



WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite UCITS ETF - USD Acc 05/06/2018 IE00BD49R243 1270000 USD 63,916,930.07 50.3283



WisdomTree Emerging Asia Equity Income UCITS ETF 05/06/2018 IE00BYPGT035 1125000 USD 13,431,129.88 11.9388



WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF 05/06/2018 IE00BQQ3Q067 2022172 USD 33,076,947.38 16.3571



WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc 05/06/2018 IE00BDF12W49 124242 USD 2,530,781.80 20.3698



WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF 05/06/2018 IE00BQZJBM26 1000000 USD 19,129,315.97 19.1293



WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD 05/06/2018 IE00BZ1GHD37 525000 USD 5,858,328.92 11.1587



WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc 05/06/2018 IE00BYMLZY74 11000000 USD 123,287,558.21 11.208



WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF 05/06/2018 IE00BQZJBX31 3730000 EUR 50,070,998.92 13.4239



WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc 05/06/2018 IE00BDF16007 30010 EUR 446,921.39 14.8924



WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc 05/06/2018 IE00BYQCZT11 17096 CHF 292,948.18 17.1355



WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc 05/06/2018 IE00BYQCZX56 1148956 EUR 19,950,731.07 17.3642



WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged 05/06/2018 IE00BYQCZQ89 368054 GBP 4,259,855.47 11.574



WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged 05/06/2018 IE00BVXBH163 3394866 USD 61,545,427.36 18.129



WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc 05/06/2018 IE00BYQCZP72 2556764 USD 51,327,228.94 20.0751



WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF 05/06/2018 IE00BQZJC527 3949859 EUR 72,943,679.71 18.4674



WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc 05/06/2018 IE00BDF16114 839202 EUR 13,148,586.03 15.668



WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR 05/06/2018 IE00BZ56SY76 260000 EUR 4,279,664.00 16.4602



WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc 05/06/2018 IE00BZ56TQ67 756192 EUR 13,541,118.15 17.907



WisdomTree Germany Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc 05/06/2018 IE00BYQCZ914 45884 CHF 879,055.73 19.1582



WisdomTree Germany Equity UCITS ETF - EUR Acc 05/06/2018 IE00BYQCZC44 245623 EUR 4,178,428.14 17.0116



WisdomTree Germany Equity UCITS ETF - GBP Hedged 05/06/2018 IE00BVXBGY20 1568032 GBP 17,046,112.29 10.871



WisdomTree Germany Equity UCITS ETF - USD Hedged 05/06/2018 IE00BYQCZ682 15836 USD 303,200.89 19.1463



WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD 05/06/2018 IE00BZ56RN96 106000 USD 2,228,581.27 21.0244



WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc 05/06/2018 IE00BZ56SW52 409394 USD 8,819,214.94 21.5421



WisdomTree India Quality UCITS ETF - USD 05/06/2018 IE00BDGSNK96 152500 USD 2,754,891.82 18.0649



WisdomTree India Quality UCITS ETF - USD Acc 05/06/2018 IE00BDGSNL04 222500 USD 4,019,270.32 18.0641



WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF 05/06/2018 IE00BVFB1H83 1300000 EUR 18,772,573.73 14.4404



WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc 05/06/2018 IE00BYQCZL35 218945 CHF 4,268,235.98 19.4946



WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc 05/06/2018 IE00BYQCZJ13 664839 EUR 11,126,943.33 16.7363



WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged 05/06/2018 IE00BYQCZF74 369760 GBP 4,174,356.88 11.2894



WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc 05/06/2018 IE00BYQCZN58 2623401 USD 53,519,349.39 20.4008



WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged 05/06/2018 IE00BVXC4854 10831456 USD 182,709,678.58 16.8684



WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc 05/06/2018 IE00BYQCZD50 705532 USD 12,835,992.55 18.1934



WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF 05/06/2018 IE00BYPGTJ26 840000 GBP 4,814,882.84 5.732



WisdomTree US Equity Income UCITS ETF 05/06/2018 IE00BQZJBQ63 1631445 USD 30,906,001.68 18.9439



WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc 05/06/2018 IE00BD6RZW23 24773 EUR 400,130.07 16.1519



WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc 05/06/2018 IE00BD6RZZ53 90031 GBP 1,299,172.21 14.4303



WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc 05/06/2018 IE00BD6RZT93 27745 USD 509,775.41 18.3736



WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD 05/06/2018 IE00BZ56RD98 7491 USD 160,517.34 21.428



WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc 05/06/2018 IE00BZ56RG20 658320 USD 14,421,473.94 21.9065



WisdomTree US Small Cap Dividend UCITS ETF 05/06/2018 IE00BQZJBT94 650000 USD 13,707,163.15 21.0879



