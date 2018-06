Lange Zeit schienen Energiefachleute zu sagen, dass der Wendepunkt für erneuerbare Energie bald kommen würde; dass der Tag, an dem Sonnenkollektoren unsere Dächer bedecken und elektrische Fahrzeuge auf unsere Straßen fahren würden, ganz nah wäre. Dieser Tag ist zwar noch nicht gekommen, aber nachdem die alternative Energiewirtschaft große Fortschritte bei der Kostensenkung gemacht hat, nimmt sie heute eine herausragende Stellung in der Energielandschaft der USA ein. Zwar spielen fossile Brennstoffe nach wie vor die Hauptrolle, aber die wachsende Begeisterung für alternative Energie deutet darauf hin, dass Öl und Gas weiter an Bedeutung verlieren werden. Nicht überzeugt? Werfen wir einen Blick ...

