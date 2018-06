Das Währungspaar GBP/USD hat in den letzten Monaten eine bewegte Geschichte hinter sich. Der Wechselkurs ging an der Forex in einen starken Abwärtstrend über, nachdem klar war, dass Großbritannien die EU verlassen wird. Zurzeit korrigiert das Pfund diese Schwäche allerdings leicht. Wie könnte es weiter gehen? Trend des Tagescharts: Abwärts/Seitwärts Der abgebildete Tageschart des Währungspaares GBP/USD ...

