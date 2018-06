Gerade die deutschen Anleger gelten als eher aktienscheu und setzen lieber auf Immobilien. Doch ist dies gerechtfertigt? Ein neuer Robo-Advisor bietet zudem breit gestreuten Zugang zum Aktienmarkt.Eine Studie von Wirtschaftshistorikern der Universität in Bonn ließ jüngst Immobilienfans jubeln. Die Wissenschaftler hatten in 16 Ländern die Renditen von Aktien, Anleihen, Bankeinlagen und Immobilien verglichen. Die Immobilien gewannen das Renditerennen knapp vor den Aktien. Daraus zu schließen, dass man besser in Immobilien statt in Aktien investiert, wäre jedoch die falsche Entscheidung.

