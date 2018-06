FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht steigende Kurse prägen den Handelsstart an den europäischen Börsen am Mittwoch. DAX und Euro-Stoxx-50 ziehen um jeweils knapp 0,3 Prozent an, der DAX steht damit bei 12.820 Punkten. Im Blick steht weiter Italien. In Mailand legt der FTSE MIB um 0,4 Prozent zu.

Die Antrittsrede von Italiens neuem Ministerpräsidenten Giuseppe Conte hatte die Kursgewinne am Vortag in Europa aufgezehrt, denn die Rede hatte erneut Sorgen über die Zukunft des Landes und besonders dessen Schuldenpolitik aufkommen lassen. Italiens Zehnjahresrendite stieg darauf kräftig und legt aktuell weiter zu auf 2,85 Prozent.

Auf der Gewinnerseite in Europa stehen die Rohstoffaktien und die Öltitel, deren Branchenindizes jeweils etwa 1 Prozent gewinnen. Daneben gibt es nur kleine Ausschläge. Etwas Zuversicht gibt die bestätigte Wachstumsprognose der Weltbank, die weiter von 3,1 Prozent Wachstum ausgeht. Bei den Konjunkturdaten des Tages wird vor allem auf die US-Handelsbilanz geachtet. In Deutschland stehen die VDMA-Auftragseingänge der Maschinenbauer im Blick.

Bayer ex Bezugsrecht

Im DAX steigen Thyssenkrupp um 0,8 Prozent und Fresenius um 2,3 Prozent. Kepler, Barclays und HSBC haben die Kursziele für Fresenius angehoben. Thyssen bekommen Rückenwind von guten Geschäftszahlen des Konkurrenten Voestalpine, dessen Aktie 3 Prozent gewinnt. Deutsche Telekom steigen um 0,8 Prozent, nachdem das Brokerhaus Bernstein die Aktie auf "Outperform" von "Marketperform" hochgestuft hat. Hapag-Lloyd und Axel Springer kommen dagegen nach Abstufungen deutlich zurück um jeweils rund 2 Prozent.

Bayer fallen mit einem Minus von 1,9 Prozent bzw 1,93 auf 99,17 Euro aus dem Rahmen. Das ist aber nur der laufenden Kapitalerhöhung geschuldet, die Aktien werden nämlich nun ex Bezugsrecht gehandelt. Deren erster Kurs lag bei 1,68 Euro, dann fiel er bis auf 1,58 Euro. Für 23 alte können die Aktionäre zwei junge Aktien zum Stückpreis von 81 Euro beziehen. Der Bezugsrechtshandel läuft bis zum 19. Juni.

Sixt Stämme knicken nach einer Platzierung um 6,3 Prozent ein. Die Erich Sixt Vermögensverwaltung hat 1,01 Millionen Stammaktien bei institutionellen Investoren platziert.

Konsolidierung bei MDAX-Aufsteigern möglich

Im Blick des Markts stehen auch die am Vorabend beschlossenen Veränderungen in MDAX, TecDAX und SDAX. Sie werden am Abend des 15. Juni umgesetzt. Bei den MDAX-Aufsteigern bauen Delivery Hero und Scout24 die jüngsten Gewinne noch etwas aus, Puma kommen leicht zurück. Weil alle drei Aufsteiger ihre Januarhochs bereits deutlich übertroffen oder neue Allzeithochs hingelegt haben, würde eine kurze Konsolidierungsphase nicht überraschen. Zum Vollzug dürften dann wieder Käufe von Fonds einsetzen, wie es am Markt heißt. Healthineers - erwartungsgemäß neu im TecDAX für Aumann - steigen um 1,1 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.451,87 -0,14 -4,92 -1,49 Stoxx-50 3.070,71 -0,18 -5,50 -3,37 DAX 12.782,18 -0,04 -4,95 -1,05 MDAX 26.736,88 0,18 47,90 2,05 TecDAX 2.831,50 -0,01 -0,20 11,96 SDAX 12.602,77 -0,15 -19,28 6,02 FTSE 7.701,33 0,19 14,53 0,24 CAC 5.462,57 0,03 1,63 2,82 Bund-Future 160,93 -0,30 1,07 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:24 Di,17.12 Uhr % YTD EUR/USD 1,1757 +0,34% 1,1694 1,1678 -2,1% EUR/JPY 129,43 +0,57% 128,43 128,11 -4,3% EUR/CHF 1,1572 +0,29% 1,1554 1,1526 -1,2% EUR/GBP 0,8759 +0,17% 0,8782 1,1438 -1,5% USD/JPY 110,11 +0,26% 109,82 109,72 -2,3% GBP/USD 1,3420 +0,15% 1,3316 1,3356 -0,7% Bitcoin BTC/USD 7.651,11 +0,5% 7.455,73 7.428,40 -44,0% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,65 -0,68 -0,04 Deutschland 10 Jahre 0,41 0,37 -0,02 USA 2 Jahre 2,50 2,49 0,61 USA 10 Jahre 2,94 2,92 0,52 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,01 Japan 10 Jahre 0,04 0,05 -0,01 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,67 65,52 +0,2% 0,15 +9,9% Brent/ICE 75,96 75,38 +0,8% 0,58 +17,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.298,28 1.296,14 +0,2% +2,14 -0,4% Silber (Spot) 16,57 16,49 +0,5% +0,09 -2,2% Platin (Spot) 904,50 903,50 +0,1% +1,00 -2,7% Kupfer-Future 3,22 3,20 +0,6% +0,02 -3,3% ===

