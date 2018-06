Hier geht's zum Video

Nachdem der DAX gestern recht verhalten in den Handel startete, zündete er gegen Mittag den Turbo. Zum Handelsende hin ging es mit den Kursen dann jedoch wieder abwärts. Am Ende blieb ein Plus von gut 0,1 Prozent übrig. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.