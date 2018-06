Fundamental: Mit den leichten Abgaben am Aktienmarkt legte der Goldpreis gestern wieder leicht zu. Einen Tag zuvor hatte sich die umgekehrte Entwicklung gezeigt. Generell tendierte er in der letzten Woche aber ohne große Impulse vor allem zur Seite. Da in dieser Woche bis auf die US-Handelsbilanz am Mittwoch keine zu Zinsen relevanten Konjunkturdaten anstehen, könnte diese Tendenz, sofern es auch keine Nachrichten von politischer Seite gibt, anhalten.

Technisch: Der Goldpreis bewegt sich weiterhin auf dem Niveau der letzten Woche. Dabei stehen ihm derzeit nach oben um 1300 US-Dollar die 20-Tage- und 200-Tage-Linie im Weg, um in die zuvor verfolgte Seitwärtsphase zwischen 1308 und 1365 US-Dollar wieder eintreten zu können. Nach unten können die Notierungen ebenso von einer seit Anfang Juli letzten Jahres ...

