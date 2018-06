Zürich (www.aktiencheck.de) - Im EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) kam es ausgehend von der Hürde bei 3.688 Punkten in den vergangenen Monaten zunächst zu einer massiven Korrekturbewegung bis zur 3.260 Punkte-Marke, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Ab Anfang Februar 2018 hätten sich die Notierungen oberhalb der 3.260 Punkte-Marke bereits wieder stabilisieren und in einer ersten Bewegung bis zur 3.490 Punkte-Marke erholen können. Nachdem di. [mehr] boerse-daily.de Fresenius Medical Care-Aktie: Fortsetzung der Seitwärtsbewegung denkbar - Aktienanalyse Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktie: Fortsetzung der Seitwärtsbewegung denkbar - Aktienanalyse Seit vielen Monaten bewegt sich die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) in einer Seitwärtsspanne, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. Fresenius Medical Care sei nach eigenen Angaben der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Mens. [mehr] HSBC Trinkaus & Burkhardt DAX (Tageschart): Ausbruch mit Makeln - Chartanalyse Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte gestern eine ordentliche Schwankungsbreite von gut 170 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Dennoch habe das Volumen auf den Niveaus der Vortage verharrt. Damit würden die dünnen Umsätze eine der Achillesfersen der jüngsten Entwicklung bleiben. Die Tatsache, dass die deutschen Standardwerte ausgehend von ihrem gestrigen Verlaufshoch (12.925 Punkten) fast wieder 150 Punkte hätten preisgeben müssen, . [mehr] Kolumnen mehr > Martin Siegel Goldaktien etwas freundlicher Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.291 auf 1.296 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.297 $/oz um 7 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit etwas freundlicher. Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse) Kanzlerin Angela Merkel am 30.05.2018: "Viele der Banker, die mit viel, viel Geld verschwunden sind und ihr ganzes Leben nie wieder arbeiten müssen, haben mit zu verantworten, dass Millionen Menschen in Europa arbeitslos geworden sind". Kommentar: Die Politiker haben zu ver. [mehr] X-markets Team DAX Analyse: Den Bullen fehlt (noch?) Kraft Schade! Nach einem starken Auftakt gab der DAX gestern bis zum Mittag Vollgasund kletterte in der Spitze exakt bis an die Volumenkante bei 12.925 Zählern. Im weiteren Verlauf dominierten jedoch, Stichwort Italien, neue Verluste im Bankensektor das Kursgeschehen, und der Index legte den Rückwärtsgang ein. Zur Schlussglocke war der ansehnliche Vorsprung dann auf ein sehr überschaubares Plus von 0,13% geschrumpft, und auch zum Sprung über 12.800 hat es wieder einmal nicht gereicht. Das bedeutet: Die Bullen werden mehr Kraft aufwenden müssen, sofern die Erholung an Kontur gewinnen soll. Dabei wäre ein Schlusskurs oberhalb der November-Seitwärtsrange bei 12.850 weiterhin eine . [mehr] Alibaba: Alles andere als ein Selbstläufer Alibaba konnte zuletzt ein rasantes Konzernwachstum an den Tag legen. Doch dieses ist wie auch im Fall des großen US-Konkurrenten Amazon nicht zum Nulltarif zu haben. Zudem könnte die Politik Alibaba und andere chinesische Konzerne daran hindern, sich außerhalb ihres Heimatmarktes frei zu entfalten. Der chinesisch-amerikanische Handelsstreit hält die Aktienmärkte immer noch in Atem. Dabei ist den US-Amerikanern nicht nur Chinas Exportüberschuss ein Dorn im Auge. Auch das Handeln einiger Unternehmen wird kritisch gesehen. In den Fokus geriet vor allem der Telekom. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...