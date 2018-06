Ungeachtet zahlreicher Konjunkturrisiken brummt der deutsche Maschinenbau. Im April lag der preisbereinigte Wert der Bestellungen 12 Prozent über dem Wert aus dem Vorjahresmonat, wie der Branchenverband VDMA am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Vor allem Kunden aus dem Inland (+20 Prozent) und den Nicht-Euro-Staaten (+12 Prozent) bestellten Maschinen bei der größten deutschen Industriebranche. "Hier setzt sich der Aufholprozess beim Investieren ungebremst fort", erklärte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers in einer Mitteilung.

Auch der aussagekräftigere Dreimonatszeitraum von Februar bis einschließlich April zeigte ein reales Plus beim Auftragseingang von 6 Prozent. Der VDMA hält auf dieser Grundlage an seiner Prognose fest, in diesem Jahr 5 Prozent mehr zu produzieren. Mit 1,35 Millionen Erwerbstätigen im Inland und einem Umsatz von 224 Milliarden Euro im vergangenen Jahr ist die Branche nach eigenen Angaben größter industrieller Arbeitgeber in Deutschland./ceb/DP/tav

