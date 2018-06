Der USD/JPY erhält am Mittwoch starke Gebote und so kann er über die psychologisch wichtige Marke von 110,00 steigen. Nach dem sich das Paar gestern in beide Richtungen bewegte, kam es in der vergangenen Stunde zu einem Anstieg zum 2-Wochenhoch. Die Dynamik lässt sich von der allgemeinen USD Schwäche nicht beeindrucken, da die Bullen scheinbar nur ...

