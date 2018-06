Holzminden (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Symrise-Aktien spürbar: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) signifikant verringert. Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 04.06.2018 seine Netto-Leerverkaufspositi. [mehr] boerse-daily.de Intel-Aktie ist an ihre Grenzen gestoßen - Aktienanalyse Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktie ist an ihre Grenzen gestoßen - Aktienanalyse Der US-Technologiekonzern Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) mit einem jährlichen Umsatz von 62,8 Milliarden US-Dollar muss sich neu erfinden, möchte das Unternehmen weiter wachsen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. Der Markt für PC's sei weitestgehend gesättigt, dafür aber generiere die Firma größere Umsätze im Rechenzentrumsgesch. [mehr] HSBC Trinkaus & Burkhardt S&P 500 (Tageschart): Konstruktive Konsolidierung - Chartanalyse Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die charttechnische Entwicklung des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gestaltet sich weiterhin konstruktiv, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Nach dem mehrfachen Test der 200-Tage-Linie (akt. bei 2.640 Punkten) sei es jüngst zu einem nahezu idealtypischen Pullback an den ehemaligen Korrekturtrend seit dem Rekordhoch von Ende Januar (akt. bei 2.674 Punkten) gekommen. Unter dem Strich habe sich die langfristige Glättung also als robuste Unterstützung . [mehr] Kolumnen mehr > Feingold-Research Italien - radikaler Wandel? "Die Wahrheit ist, dass wir einen radikalen Wandel geschaffen haben. Und darauf sind wir stolz", sagte Giuseppe Conte am Dienstag in Rom. Die neue italienische Regierung tritt selbstbewusst auf. Dementsprechend dürften die nächsten Handelswochen volatil bleiben. Unsere Werkzeuge sind der Put-OSHX1HT1,der Reverse-BonusGD8J9Fund der DAX-InlinerST011V. Beim Euro empfehlen wir mittelfristig weiterhin Turbo-Bulls wie DG9J97.Zum nachhören lautet unsere Empfehlung der Podcast "Der Tag" mit dem Thema "Italien raus aus dem Euro - was wäre wenn?". Hans-Werner Sinn fiel in den letzten Jahren eher mit Sparempfehlungen für unsere europäischen Nachbarn auf. Im Fall Italien ist die Lage etwas and. [mehr] Martin Siegel Goldaktien etwas freundlicher Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.291 auf 1.296 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.297 $/oz um 7 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit etwas freundlicher. Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse) Kanzlerin Angela Merkel am 30.05.2018: "Viele der Banker, die mit viel, viel Geld verschwunden sind und ihr ganzes Leben nie wieder arbeiten müssen, haben mit zu verantworten, dass Millionen Menschen in Europa arbeitslos geworden sind". Kommentar: Die Politiker haben zu ver. [mehr] DAX Analyse: Den Bullen fehlt (noch?) Kraft Schade! Nach einem starken Auftakt gab der DAX gestern bis zum Mittag Vollgasund kletterte in der Spitze exakt bis an die Volumenkante bei 12.925 Zählern. Im weiteren Verlauf dominierten jedoch, Stichwort Italien, neue Verluste im Bankensektor das Kursgeschehen, und der Index legte den Rückwärtsgang ein. Zur Schlussglocke war der ansehnliche Vorsprung dann auf ein sehr überschaubares Plus von 0,13% geschrumpft, und auch zum Sprung über 12.800 hat es wieder einmal nicht gereicht. Das bedeutet: Die Bullen werden mehr Kraft aufwenden müssen, sofern die Erholung an Kontur gewinnen soll. Dabei wäre ein Schlusskurs oberhalb der November-Seitwärtsrange bei 12.850 weiterhin eine . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

