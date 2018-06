flatex Morning-news DAX update

Der japanische Nikkei225 ging mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 22.625,73 Punkten aus dem Handel an der TSE. Die weiteren asiatisch-pazifischen Leitindizes konnten mit Ausnahme des STI aus Singapur ebenfalls Zugewinne verbuchen. Die US-Futures tendierten seit der asiatischen Handelszeit durchweg fester. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.813,39 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Dienstag mit einem leichten Plus von 0,13 Prozent bei 12.787,13 Punkten. Die Tagesgewinne verabschiedeten sich am Nachmittag nahezu komplett. Vom Tagestief bei 12.753,29 Punkten bis zum Tageshoch von 12.925,25 Punkten betrug die Handelsspanne rund 138 Punkte. Ausgehend vom Kursverlauf von diesem Tagestief zum Tageshoch wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen ableitbar. Die Widerstände wären demnach bei den Marken von 12.819/12.839/12.860/12.885/12.925, sowie bei den Projektionen von 12.966/12.991 und 13.032 Punkten ermittelbar. Die Unterstützungen lägen bei 12.753/12.713/12.688 und 12.647 Punkten bereit.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/